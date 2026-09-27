النرويج والبرتغال | قرار مؤجل من أربع سنوات: قدر ميسي ينتظر رونالدو.. وهالاند غريب ينتظر السهل فقط!

شهدت المباراة حدثًا بارزًا بجلوس القائد التاريخي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء طوال اللقاء لمصلحة جونسالو راموش وهو قرار حاول المدرب جورج خيسوس تغليفه بدبلوماسية الحديث عن ضغط الروزنامة وحاجة الفريق لتوزيع مجهود اللاعب الذي خاض سبعين دقيقة قبل يومين فقط مع تبقي مواجهتين قادمتين في التوقف الدولي نفسه.

غير أن الواقع التكتيكي يروي حكاية أخرى كشفتها بوضوح أرقامه المتواضعة في لقاء ويلز الماضي كشفت عن عجز كامل عن هز الشباك رغم محاولاته المتعددة.

يعد هذا القرار في جوهره خطوة تأخرت أربعة أعوام كاملة وتحديدًا منذ مونديال قطر حين تجرأ فيرناندو سانتوش على إبقائه بديلًا ودفع الثمن منفردًا برحيله ليأتي عهد روبرتو مارتينيز الذي فضل المسار الدبلوماسي وتجنب الصدام حتى دفع الفريق الثمن في بطولات كبرى وصولا إلى خيسوس الذي واجه الحقيقة بشجاعة أمام منتخب نرويجي شرس بدنيًا لا يحتمل عناصر تفتقر لسرعة الضغط والارتداد.

وتتزامن هذه الإشارة الواضحة لتراجع رونالدو مع التوقف الدولي الذي يودع فيه غريمه التاريخي ليونيل ميسي الساحة الدولية بقراره الخاص وفي أوج مجده مما يضع الدون أمام سيناريو محتوم يهدد فرصه في الحفاظ على دور مؤثر حال استمراره نحو اليورو القادم في ظل صعود جيل شاب يفرض نسقًا عصريًا لا يرحم.



