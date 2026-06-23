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Sadio Mane Kalidou KoulibalySocial gfx/ Goal Arabia
زهيرة عادل

النرويج تحصد ثمار الصراع السعودي | وكأن كاليدو كوليبالي يريد معاقبة إدوارد ميندي .. وساديو ماني ضحى بالسنغال من أجل النصر!

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النرويج ضد السنغال
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إدوارد ميندي
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الأهلي
دوري روشن السعودي

ميندي النقطة المضيئة الوحيدة لكنه لم يعد يتحمل!

هناك مواقف تقف عاجزًا أمامها، لا تجد لها تفسيرًا واضحًا، فيبدأ عقلك في ربط الأحداث ببعضها للخروج بنتائج.. قد تكون النتائج غير منطقية في الأخير، لكنك لا تجد مفرًا من اعتمادها لهو الموقف؛ وهذا تمامًا ما يحدث مع نجوم المنتخب السنغالي، خاصةً الناشطين في دوري روشن السعودي!

أسود التيرانجا تلقوا الهزيمة اليوم الثلاثاء، بثلاثية مقابل هدفين أمام النرويج، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

الثلاثية سجلها إرلينج هالاند "هدفين" وماركوس بيدرسن في الدقائق 43، 48 و58 من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما أحرز إسماعيلا سار ثنائية حفظ ماء وجه أسود التيرانجا في اللقاء.

بهذه النتيجة يرافق المنتخب النرويجي نظيره الفرنسي إلى دور الـ32 بالمونديال، وفي رصيد كل منهما ستة أهداف، وإن كان الديوك يتفوقون بفارق الأهداف. أما المنتخب السنغالي فلا تزال أمامه فرصة للصعود ضمن أفضل ثوالث، عندما يلتقي بالعراق في الجولة الثالثة والأخيرة، وإن كان في رصيده حاليًا صفر نقاط.

وبقدر الكثير من الجوانب في مواجهة الليلة إلا أن حالة ثلاثي دوري روشن في المنتخب السنغالي؛ الحارس إدوارد ميندي، المدافع كاليدو كوليبالي والجناح ساديو ماني، تجبرنا على الوقوف أمامها..


  • كوليبالي "عدو" ميندي

    العنوان أعلاه مؤكد أنه غير موجود بشكل حقيقي على أرض الواقع، لكن هذا ما قاله أداء مدافع الهلال كاليدو كوليبالي للمباراة الثانية على التوالي في كأس العالم 2026.

    قلنا في مواجهة السنغال وفرنسا الماضية إن كوليبالي "كارثة" حقيقية في التشكيل، وليلة نستعين باللهجة السعودية لوصف مدافع الهلال فهو "أم الكوارث" .. نعم لهذه الدرجة هو سيئ!

    بالحديث عن حارس الأهلي إدوارد ميندي فحاله لم يتغير بين مواجهتي فرنسا والنرويج، إذ أنقذ منتخب بلاده من هزيمة ثقيلة، بتصديات أكثر من رائعة، خاصةً من الثنائي إرلينج هالاند ومارتن أوديجارد، لكنه دفع ثمن أخطاء دفاعه وكوليبالي تحديدًا، حتى وإن لم يكن بريئًا 100% من الأهداف ويتحمل جزءًا منها.




    ميندي أنقذ ثلاث فرص محققة من أمام لاعبي النرويج، لكنه لم يصمد أمام أخطاء كوليبالي الكارثية، ففي الهدف الأول والثالث مرر مدافع الهلال الكرة بالخطأ في بيدرسن وهالاند، ليهزان الشباك، وفي الهدف الثاني أخطاء في الرقابة الدفاعية وفي توقيت التدخل، لتمر الكرة إلى إرلينج ومن ثم التسديد في شباك أسود التيرانجا.. إدوارد لم يتحمل لدرجة خروجه مصابًا في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

    أخطاء تجعلك تتساءل: هل هذا مدافع مخضرم أم لاعب شاب تتخبط ركبه من هيبة كأس العالم؟ .. لكن إحقاقًا للحق حالة المنتخب السنغالي ككل تجعلك تسأل نفسه السؤال وإن كان بطريقة أخرى: أهذا هو الفريق الذي وصل لنهائي كأس أفريقيا المغرب 2026 قبل خمسة أشهر فقط؟!





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  • كوليبالي أداء يليق بموسم الهلال

    الحقيقة أنك إن أردت البحث عن سبب سهل لحالة كوليبالي المزرية هذه، فقد تُرجع الأمر لعودته حديثًا من الإصابة أو ربما لعامل السن (35 عامًا)، لكن العقل لم يعد يقبل بهذه المبررات، خاصةً وأنه كان متألقًا في موسم 2024-25 مع الهلال.

    لكن حالة كوليبالي الحالية تعكس بشكل عام حالة الدفاع الهلالي في الموسم المنقضي (2025-26)، فلم يكن المدافع السنغالي وحده هو من تراجع بصورة كبيرة تحت قيادة المدافع الإيطالي سيموني إنزاجي، هناك كذلك الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز الذي اختتم الموسم بصورة سيئة على المستوى الفردي رغم تألقه في بدايته، وحتى الحارس ياسين بونو رغم تألقه مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 إلا أنه قدم موسمًا متواضعًا مع الزعيم في دوري روشن.

    مشكلة المدافع السنغالي حاليًا لم تعد تقتصر على مصير مشاركته أساسيًا في قادم مباريات كأس العالم بعد استبداله أمام النرويج في الدقيقة 72، إنما في مصيره مع الهلال مع بقاء موسم وحيد في عقده .. الأكيد بنسبة كبيرة أن هلال الوليد بن طلال لن يقبل بمدافع متواضع إلى هذه الدرجة!




  • ساديو ماني .. مباراته ربع ساعة فقط!

    بالانتقال للحديث عن جناح المنتخب السنغالي ساديو ماني، فهو من استفاق في آخر ربع ساعة تقريبًا من مواجهة النرويج.

    ماني في كأس العالم 2026 ومع مرور أول مباراتين يمر بأسوأ فترة له مع أسود التيرانجا، في الأساس أمام النرويج لم يكن سوى مجرد مراوغ ناجح في غالبية أوقات المباراة ثم ماذا؟ النجاح يذهب سُدى بسوء التصرف.

    حتى العرضيات لم ينجح بها سوى بنسبة 20% فقط .. فلا يغرنك تحركه في الهدف الأول لأسود التيرانجا، حيث تحرك بشكل رائع حتى صنع الهدف لزميله إسماعيلا سار، فقد كانت مجرد طفرة لم ترتق لاستفاقة حقيقية.

    ماني استفاق بالفعل في الدقائق الأخيرة من المباراة، حتى رفع خلقه للفرص إلى خمس، لكن مع وجود نيكولاس جاكسون في قلب هجوم السنغال، غالبية المحاولات تنهار في اللحظة الأخيرة.


  • ساديو ماني .. إما السنغال أو النصر

    ما يقدمه ماني حاليًا في كأس العالم 2026 لا يعكس نهائيًا موسمه مع النصر سواء في دوري روشن أو مختلف البطولات، فقد كان بالفعل أحد مفاتيح الفوز بالدوري المحلي.

    لكن ساديو يبدو أنه تعهد بألا يتألق في السنغال والنصر معًا! .. فمن يلعب في دوري روشن منذ صيف 2023، كان يتألق مع أسود التيرانجا في فترات تراجعه مع العالمي، وحينها كانت الأغلبية ترجع الأمر إلى المكانة التي يتمتع بها في منتخب بلاده على عكس اعتبار "ظل" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق السعودي.

    والآن وبينما قاد العالمي لتحقيق لقب دوري روشن، خسر غالبية قوته مع منتخب بلاده بصورة تثير التساؤلات .. إرهاق الموسم الشاق؟ ربما!، لكن الأكيد أن ساديو ماني أصبح مهددًا بدرجة كبيرة بخسارة مكانه في تشكيل المنتخب السنغالي على غرار كاليدو كوليبالي، هذا إن افترضنا أنه نجح في العبور لدور الـ32 من كأس العالم بالأساس.