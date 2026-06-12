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محمود خالد

"لا قلق بشأن المنبه" .. النرويج تسير على خطى المكسيك والأردن بقرارات استثنائية من أجل كأس العالم!

كأس العالم
النرويج
الأردن
المغرب
المكسيك

من أجل مؤازرة بلادك في المونديال..

من الطبيعي أن تساهم مباريات كأس العالم، في قرارات استثنائية لدى دول المشاركين في البطولة، خاصة إذا ما كانت المواعيد قد تتسبب في أزمة أو تداخل لمواعيد المدارس أو العمل.

وانطلقت منافسات مونديال 2026، الخميس، حيث تستمر حتى التاسع عشر من يوليو المُقبل، كونها تقام في دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ما بين النرويج والمغرب والأردن، وكذلك المكسيك، إحدى الدول المنظمة للبطولة، صًدرت قرارات استثنائية من أجل متابعة مباريات بلادهم في كأس العالم، والتي جاءت على النحو التالي..

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    النرويج .. 3 ساعات إضافية من أجل النوم

    وذكر موقع Nettavisen النرويجي بأن مديري المدارس اتخذوا قرارات استثنائية، في ظل إقامة مباراة النرويج والعراق، منتصف ليل الثلاثاء.

    على سبيل المثال، قررت مدرسة سبيكافيك الثانوية، إضافة ثلاث ساعات استراحة، صباح الأربعاء، حيث قال المدير فيدار أكري، إنه من الحكمة إضافة ساعات الإجازة، كي يتمكن الطلاب من متابعة حفل افتتاح كأس العالم، دون القلق بشأن المنبه في اليومو التالي.

    يأتي ذلك بالتزامن مع قرب انتهاء العام الدراسي، قبل الذهاب إلى عطلة الصيف، إلا أن إقامة مباريات النرويج في وقت متأخر، دفع أكثر من مدرسة لاتخاذ قرارات من أجل إراحة الطلاب.

    ويلعب المنتخب النرويجي في المجموعة التاسعة من كأس العالم، حيث يواجه فرنسا، وصيف النسخة الماضية، والسنغال والعراق.

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    الأردن .. مواعيد العمل في العاشرة

    وانضمت النرويج إلى قائمة الدول، التي قررت اتخاذ قرارات استثنائية بالتزامن مع مباريات كأس العالم، كما حدث مع الأردن، ببيان رسمي أصدرته رئاسة الوزراء، في ختام مايو الماضي.

    وقرر رئيس الوزراء، جعفر حسان، تأخير بدء مواعيد العمل الرسمي الصباحي، خلال الأيام التي تشهد إقامة مباريات الأردن في كأس العالم، حتى العاشرة صباحًا، من أجل تمكين الموطنين من متابعة مباريات النشامى ومؤازرته في البطولة.

    وطبقًا لذلك، فقد تقرر تعديل ساعات الدوام الرسمي، خلال أيام 17 و23 و28 يونيو، لتبدأ من العاشرة صباحًا.

    ويتواجد منتخب الأردن في المجموعة العاشرة، حيث تنتظره مواجهة عربية خالصة مع الجزائر، فضلًا عن ملاقاة الأرجنتين، حاملة اللقب، وكذلك النمسا.

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    المغرب .. التعديل في مواعيد الإغلاق

    وبالحديث عن المغرب، فقد ظهر اتجاه في المجالس الجماعية داخل عدد من المدن، باتخاذ قرارات استثنائية، تتيح للمشجعين متابعة مباريات أسود الأطلس في كأس العالم، كونها ستقام في وقت متأخر.

    وفي هذا السياق، أعلنت جماعة مراكش، عن تعديل مواعيد إغلاق المطاعم والمقاهي في المدينة الحمراء، لتصبح في الرابعة صباحًا، خلال فترة كأس العالم، أما عن مدينة أغادير، فقد كان الاتجاه هو إبقاء المقاهي مفتوحة حتى الخامسة صباحًا.

    وبعد تحقيق إنجاز تاريخي في مونديال قطر، باحتلال المركز الرابع، حيث منتخب المغرب لتحدٍّ جديد، بحلوله في المجموعة الثالثة، ليواجه البرازيل وهايتي وإسكتلندا.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    المكسيك .. لا مدارس والعمل عن بعد

    وكانت كلوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، قد قررت تعليق الدراسة في المدارس العامة والخاصة، وكذلك إلزام الموظفين الفيدراليين في العاصمة، بالعمل عن بعد من المنزل.

    وجاء قرار رئيسة البلاد من أجل تخفيف الازدحام المروري في ليلة افتتاح كأس العالم، وإقامة مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا، على ملعب أزتيكا الأسطوري في مدينة مكسيكو سيتي.

    ورغم قرار شينباوم، إلا أن محيط ملعب أزتيكا، في الخارج، كان شاهدًا على أحداث شغب، تمثلت في مظاهرات خلال الملعب، في ليلة الاحتفال بافتتاحية كأس العالم، ما تسبب في تدخل قوات الشرطة وتبادل إطلاق النار، فضلًا عن استخدام الغازات المسيلة للدموع.

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    وكان المنتخب المكسيكي قد استهل رحلته، بانتصار ثمين على جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل، ضمن المجموعة الأولى، التي يواجه أيضًا فيها منتخبي كوريا الجنوبية وتشيكيا.

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    نظام مونديال 2026

    وتشهد بطولة كأس العالم 2026، مشاركة 48 منتخبًا، لأول مرة في تاريخها، والتي تقام في دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    وطبقًا لنظام البطولة، فإن المجموعات الاثنتي عشرة، ستشهد تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، فضلًا عن أفضل ثمانية منتخبات من المركز الثالث، إلى دور الـ32، لتبدأ معها المرحلة الإقصائية، وحتى المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو المُقبل، على ملعب ميتلايف.