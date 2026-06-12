"لا قلق بشأن المنبه" .. النرويج تسير على خطى المكسيك والأردن بقرارات استثنائية من أجل كأس العالم!

من الطبيعي أن تساهم مباريات كأس العالم، في قرارات استثنائية لدى دول المشاركين في البطولة، خاصة إذا ما كانت المواعيد قد تتسبب في أزمة أو تداخل لمواعيد المدارس أو العمل.

وانطلقت منافسات مونديال 2026، الخميس، حيث تستمر حتى التاسع عشر من يوليو المُقبل، كونها تقام في دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ما بين النرويج والمغرب والأردن، وكذلك المكسيك، إحدى الدول المنظمة للبطولة، صًدرت قرارات استثنائية من أجل متابعة مباريات بلادهم في كأس العالم، والتي جاءت على النحو التالي..