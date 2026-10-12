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Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
أحمد فرهود

في القمة الآسيوية: الكشف عن سر غياب جالينو "المفاجئ".. وهكذا استقبل جمهور الوصل نجوم الأهلي!

الأهلي
جالينو
الوصل ضد الأهلي
الوصل
دوري أبطال آسيا النخبة

ماذا حدث؟!..

اتجهت أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الاثنين؛ حيث مواجهة النادي المحلي الوصل ضد عملاق جدة الأهلي.

هذه القمة الكروية بين الوصل والأهلي؛ جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

  • سر غياب جالينو المفاجئ عن القمة الآسيوية

    وفي هذا السياق.. أثار غياب النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح عملاق جدة الأهلي، عن مواجهة نادي الوصل الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، جدلًا كبيرًا بين عشاق هذا الكيان الرياضي السعودي الكبير.

    ولم يتواجد جالينو في التشكيل الأساسي، أو حتى على دكة بدلاء الأهلي؛ خلال مواجهة الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وكشف الصحفي الرياضي وليد سعيد عن أن غياب جالينو المفاجئ، عن قمة الوصل والأهلي الآسيوية؛ جاء بسبب شعور اللاعب بـ"الإجهاد".

    وأكد سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وجود النجم البرازيلي في مدرجات ملعب "زعبيل"، الذي يستضيف المباراة؛ وذلك بعد أن سافر مع بعثة الفريق الأهلاوي، قبل استبعاده من القائمة بالكامل بسبب الإجهاد.

  • جمهور الوصل يستقبل نجوم الأهلي بهذا الشكل!

    ومن ناحيتهم.. استقبل جمهور نادي الوصل الإماراتي نجوم عملاق جدة الأهلي؛ بـ"صفارات استهجان" عنيفة للغاية.

    ونشر الصحفي الرياضي وليد سعيد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يظهر جمهور الوصل وهو يطلق "صفارات الاستهجان" بقوة؛ وذلك بمجرد نزول حراس الأهلي إلى أرضية الملعب، لإجراء الإحماء.

    ويأتي هذا الاستقبال لنجوم الفريق الأهلاوي؛ بعد "الجدل" الذي صاحب مباراة منتخبي السعودية والإمارات، في نهائي كأس الخليج العربي 2026.

  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تعثر الأهلي والوصل في الجولة الآسيوية الأولى

    المثير في الأمر أن عملاق جدة الأهلي ونادي الوصل الإماراتي؛ تعثرا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. الأهلي تعادل على أرضه (1-1) مع نادي باختاكور الأوزبكي؛ بينما سقط الوصل بهدف مقابل اثنين، على ملعب نادي القادسية السعودي.

    وبالتالي؛ يمتلك الأهلي نقطة واحدة في رصيده بمسابقة النخبة الآسيوية، مقابل صفر من النقاط للفريق الإماراتي العريق.

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  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    جالينو.. مستوى مخيب مع الأهلي في الموسم الحالي

    أما بخصوص النجم البرازيلي ويندرسون جالينو؛ فهو يعاني من تراجع كبير في مستواه مع عملاق جدة الأهلي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    جالينو شارك في 11 مباراة رسمية مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ سواء في المسابقات المحلية أو الخارجية، وبواقع 610 دقائق.

    وخلال هذه المباريات؛ اكتفى النجم البرازيلي بتسجيل هدف وحيد فقط، دون تقديم أي تمريرة حاسمة.

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