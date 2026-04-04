الناطق غير الرسمي لريال مدريد يلوح بسلاحه.. إسبانيول يهدد برشلونة في قضية نيجريرا!

في تحول درامي ومفاجئ يشهده الوسط الرياضي الإسباني أقدم المحامي دوان لويس مارتين دي بوزويلو المعروف بانتمائه لنادي إسبانيول على خطوة قانونية تصعيدية قد تقلب موازين قضية نيجريرا تمامًا.
فقد تقدم المحامي بشكوى رسميًّا إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد نادي برشلونة مطالبًا بفتح تحقيق رياضي شامل وتدويل الملف عبر إرساله إلى الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم.
هذه الخطوة تعيد تسليط الضوء على الأزمة التي تلاحق النادي الكتالوني وتفتح جبهة صراع جديدة تتجاوز حدود القضاء المحلي لتصل إلى أروقة المنظمات الكروية العالمية وهو ما يضع النادي في موقف حرج أمام القوانين الرياضية التي لا تعترف بمرور الزمن في ملفات النزاهة.