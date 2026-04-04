الناطق غير الرسمي لريال مدريد يلوح بسلاحه.. إسبانيول يهدد برشلونة في قضية نيجريرا!





تثير هذه المبادرة الفردية من محام مرتبط بنادي إسبانيول تساؤلات عميقة حول الدوافع الحقيقية والمحرك الفعلي لهذه الخطوة في هذا التوقيت تحديدًا.

وتبرز في رأسي فرضية قوية تشير إلى أن هذا التحرك قد يكون بمثابة بالون اختبار مدروس بعناية من قبل إدارة نادي ريال مدريد التي تفضل عدم الصدام المباشر مع غريمها التقليدي في هذه المرحلة.

وتذهب هذه الفرضية التحليلية إلى أن النادي الملكي قد يسعى لاختبار رد فعل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي تجاه شكوى تأتي من طرف ثالث بعيد عن دائرة الصراع المباشر وذلك لتجنب أي إحراج قانوني أو جماهيري في حال تم رفض الدعوى دوليًّا.

ويعد هذا التكتيك نوعًا من إدارة الصراع بالوكالة حيث يظهر إسبانيول كحليف استراتيجي يقوم بدور الناطق غير الرسمي الذي يمهد الطريق القانوني الوعر أمام تحركات ريال مدريد المستقبلية.



