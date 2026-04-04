علي رفعت

الناطق غير الرسمي لريال مدريد يلوح بسلاحه.. إسبانيول يهدد برشلونة في قضية نيجريرا!

النادي الكتالوني في مرمى النيران!

في تحول درامي ومفاجئ يشهده الوسط الرياضي الإسباني أقدم المحامي دوان لويس مارتين دي بوزويلو المعروف بانتمائه لنادي إسبانيول على خطوة قانونية تصعيدية قد تقلب موازين قضية نيجريرا تمامًا. 

فقد تقدم المحامي بشكوى رسميًّا إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد نادي برشلونة مطالبًا بفتح تحقيق رياضي شامل وتدويل الملف عبر إرساله إلى الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم. 

هذه الخطوة تعيد تسليط الضوء على الأزمة التي تلاحق النادي الكتالوني وتفتح جبهة صراع جديدة تتجاوز حدود القضاء المحلي لتصل إلى أروقة المنظمات الكروية العالمية وهو ما يضع النادي في موقف حرج أمام القوانين الرياضية التي لا تعترف بمرور الزمن في ملفات النزاهة.


  • تفاصيل الشكوى والتحرك القانوني الجديد


    وكان برشلونة قد واجه اتهامات بتقديم إجمالي مبالغ مدفوعة لشركات مرتبطة بنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا تجاوزت ثمانية ملايين يورو خلال الفترة الممتدة من عام 2001 وحتى عام 2018.

    ويرى المحامي المشتكي أن هذه التدفقات المالية الضخمة لا يمكن تبريرها تحت بند التقارير الفنية أو الاستشارية كما يدعي النادي بل هي خرق واضح لميثاق الشرف الرياضي يستوجب تدخلاً فوريًّا من لجان الأخلاقيات لفرض عقوبات رادعة قد تصل إلى الحرمان من المشاركة في البطولات القارية الكبرى.


    فرضية بالون الاختبار وتحرك الظل المدريدي


    تثير هذه المبادرة الفردية من محام مرتبط بنادي إسبانيول تساؤلات عميقة حول الدوافع الحقيقية والمحرك الفعلي لهذه الخطوة في هذا التوقيت تحديدًا.

    وتبرز في رأسي فرضية قوية تشير إلى أن هذا التحرك قد يكون بمثابة بالون اختبار مدروس بعناية من قبل إدارة نادي ريال مدريد التي تفضل عدم الصدام المباشر مع غريمها التقليدي في هذه المرحلة.

    وتذهب هذه الفرضية التحليلية إلى أن النادي الملكي قد يسعى لاختبار رد فعل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي تجاه شكوى تأتي من طرف ثالث بعيد عن دائرة الصراع المباشر وذلك لتجنب أي إحراج قانوني أو جماهيري في حال تم رفض الدعوى دوليًّا.

    ويعد هذا التكتيك نوعًا من إدارة الصراع بالوكالة حيث يظهر إسبانيول كحليف استراتيجي يقوم بدور الناطق غير الرسمي الذي يمهد الطريق القانوني الوعر أمام تحركات ريال مدريد المستقبلية.


  • التوقيت المريب وتنسيق المصالح المشتركة


    الربط بين تحرك محامي إسبانيول وبين رغبات ريال مدريد المعلنة سابقًا في التصعيد الدولي يمنح هذه الفرضية زخمًا كبيرًا رغم غياب الدلائل المادية القاطعة.

    فالتاريخ الطويل من التحالف غير المعلن بين نادي العاصمة ونادي إسبانيول في مواجهة برشلونة يجعل من الصعب تصديق أن هذه الخطوة جاءت بمعزل عن تنسيق المصالح المشتركة.

    ريال مدريد يراقب المشهد عن كثب فإذا نجحت هذه الشكوى في تحريك المياه الراكدة في الفيفا فسيخرج النادي الملكي بشكواه الرسمية بقلب جسور ومدعومًا بسابقة قانونية.

    أما في حالة الفشل فإن الضرر المعنوي سيقع على عاتق المحامي وناديه دون أن تتأثر صورة ريال مدريد ككيان رياضي ضخم، بالأخص بعد رفض القضاء الإسباني خلال الأسابيع الماضية إطلاع محامي ريال مدريد على كشوف مالية تخص برشلونة في القضية ذاتها مما عرض الملكي لحرج علني كانوا في غنى عنه.


    دفاع برشلونة وحملة التشويه الممنهجة


    على الجانب الآخر يواصل نادي برشلونة التمسك بموقفه القانوني الصلب نافيًا جملة وتفصيلًا وجود أي نية للتلاعب بالنتائج الرياضية أو التأثير على نزاهة المنافسة.

    وتعتبر إدارة النادي الكتالوني أن هذه الشكوى الجديدة ما هي إلا حلقة إضافية في مسلسل حملة التشويه الممنهجة التي تهدف للنيل من استقرار الفريق وزعزعة ثقة الجماهير.

    ويشدد النادي على أن كافة المبالغ المالية التي تم رصدها كانت مقابل خدمات مهنية واستشارية موثقة ولا يوجد في قانون الرياضة ما يمنع الأندية من الاستعانة بخبراء لتقديم تقارير فنية حول أداء الحكام.

    ومع ذلك فإن الضغط الجماهيري والإعلامي المتزايد يضع إدارة لابورتا أمام تحد صعب للدفاع عن سمعة النادي في ظل تزايد الجبهات المفتوحة ضده.


  • العقوبات المحتملة وسيناريوهات المستقبل


    تظل التكهنات حول طبيعة العقوبات التي قد يواجهها برشلونة مفتوحة على كافة الاحتمالات في حال ثبتت إدانته رياضيًّا.

    فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمتلك صلاحيات واسعة تمكنه من استبعاد أي ناد تحوم حوله شكوك تتعلق بالنزاهة الرياضية دون انتظار حكم قضائي نهائي.

    وهذا السيناريو هو ما يخشاه عشاق البلوجرانا خاصة وأن النادي يعاني من أزمات مالية قد تتفاقم في حال غيابه عن المنافسات الأوروبية، لكن العديد من الخبراء أكدوا أن الاتحاد الدولي لن يتدخل في قضية محلية بحتة، بالأخص لأن المحاكم الرياضية الإسبانية أسقطتها بالتقادم في الشق الرياضي.

    الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت شكوى محامي إسبانيول هي مجرد زوبعة في فنجان أم أنها البداية الحقيقية لسقوط مدو قد يغير خارطة الكرة الإسبانية لسنوات طويلة قادمة.


    بيت القصيد


    تظل قضية نيجريرا بمثابة الجرح المفتوح في جسد كرة القدم الإسبانية حيث تتقاطع فيها المصالح الرياضية بالصراعات السياسية والقانونية.

    تحرك محامي إسبانيول الأخير يثبت أن المعركة لم تعد تقتصر على قاعات المحاكم الجنائية بل انتقلت إلى حرب استنزاف نفسية ومؤسسية تستهدف النيل من الخصوم بشتى الطرق.

    وسواء كان هذا التحرك ببالون اختبار مدريدي أو بمبادرة فردية فإن النتيجة الواحدة هي أن برشلونة سيظل تحت المجهر الدولي لفترة طويلة وهو ما يخدم تمامًا أجندة خصومه الذين ينتظرون اللحظة المناسبة لتوجيه الضربة القاضية.

    الصراع بين القوى الكروية في إسبانيا قد دخل مرحلة تكسير العظام حيث لا مكان لأنصاف الحلول ولا صوت يعلو فوق صوت الوثائق والشكاوى الدولية.