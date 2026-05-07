"الناس لا يحبون رؤيتي هنا" .. رافينيا يثور غضبًا ضد أنباء رحيله عن برشلونة!

على الرغم من أن رافينيا لا يزال ملتزمًا بالنادي، إلا أن الصعوبات المالية المستمرة التي يواجهها برشلونة تجعل مستقبله موضع تساؤل.
وتشير التقارير إلى أن العملاق الكتالوني بحاجة إلى جني حوالي 100 مليون يورو من مبيعات اللاعبين هذا الصيف لتلبية المعايير المالية الصارمة التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني.
ومع ذلك، فإن التخلي عن اللاعب البرازيلي يمثل مسألة معقدة بالنسبة للجهاز الفني، الذي يعتبره "لا يمكن المساس به".
وتبرر إحصائيات رافينيا هذا الموقف، بعد موسم حافل سجل فيه 57 هدفًا في 2024-25، حافظ رافينها على دقة ملحوظة هذا الموسم؛ وعلى الرغم من الإصابات التي حدّت من مشاركاته إلى 31 مباراة فقط، فقد ساهم بالفعل في 27 هدفًا (19 هدفًا و8 تمريرات حاسمة).