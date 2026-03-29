"الناس قلقون!" - نجم ريال مدريد كيليان مبابي يرد على الصحافة الإسبانية بعد ادعاء مفاجئ

رد المهاجم على المزاعم التي ترددت في وسائل الإعلام الإسبانية بأنه يحافظ على طاقته استعدادًا لكأس العالم المقبلة بدلًا من بذل قصارى جهده مع ريال مدريد. وفي مقابلة أجراها مؤخرًا مع برنامج «تيليفوت»، استخف الفرنسي بهذه الرواية التي تقول إنه قد يتغيب عن مباريات النادي ليحافظ على لياقته من أجل «المنتخب الفرنسي».

"نعم، بالطبع أريد الفوز مع ريال مدريد. في إسبانيا، يشعر بعض الناس بالقلق قليلاً من أنني لن ألعب، ويعتقدون أنني سأذهب مباشرة إلى كأس العالم (يضحك). لكن الأمر مهم للغاية"، صرح مبابي. "ما زلنا ننافس في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. في دوري أبطال أوروبا، سنواجه فريقاً كبيراً (بايرن ميونيخ)، ربما الفريق الأكثر جاهزية، وإذا كان هناك فريق واحد قادر على هزيمتهم، فهو ريال مدريد".