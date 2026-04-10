النادي القادم لآندي روبرتسون: مرشحون بارزون يبرزون للتعاقد مع أسطورة ليفربول بعد تأكيد رحيله عن أنفيلد
يتصدر توتنهام سبيرز سباق التعاقد مع روبرتسون
برز توتنهام باعتباره المرشح الأبرز للتعاقد مع روبرتسون بمجرد انتهاء عقده مع ليفربول. وكان النادي الواقع في شمال لندن يضع الأسس لهذه الخطوة منذ الشتاء، بعدما أجرى بالفعل محادثات بشأن اللاعب البالغ 32 عامًا خلال نافذة الانتقالات في يناير.
وبينما لا يزال الاهتمام مرتفعًا من مختلف أنحاء أوروبا — إذ تراقب أندية مثل أتلتيكو مدريد ونابولي ويوفنتوس الوضع — يُعد «السبيرز» الأوفر حظًا، وفقًا لـ The Athletic.
ومع ذلك، يُقال إن أي صفقة محتملة مشروطة ببقاء النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل حاليًا المركز السابع عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط مع تبقي سبع مباريات.
نهاية حقبة ذهبية في أنفيلد
أكد ليفربول رسميًا يوم الخميس أن روبرتسون سيغادر النادي هذا الصيف، سائرًا على خطى محمد صلاح، الذي توصل إلى اتفاق لإنهاء عقده قبل عام من موعده. وقد كان الظهير الأيسر ركيزة أساسية في نجاحات النادي تحت قيادة كلٍّ من يورغن كلوب وآرنه سلوت، جامعًا أكثر من 370 مشاركة منذ انضمامه قادمًا من هال سيتي.
وعند حديثه عن رحيله، أدلى روبرتسون ببيان مؤثر على الموقع الرسمي للنادي: "ليس من السهل أبدًا مغادرة نادٍ مثل ليفربول. لقد كان جزءًا كبيرًا من حياتي وحياة عائلتي خلال السنوات التسع الماضية، لكنني أعلم أن كرة القدم تمضي قدمًا. وأعلم أن الفرق تمضي قدمًا، والآن حان الوقت لكي أمضي قدمًا."
القيادة لتوتنهام هوتسبير
يرى توتنهام أن روبرتسون هو المرشح المثالي لمعالجة نقص الخبرة والقيادة على أعلى مستوى داخل تشكيلته الحالية. ومع معاناة ديستيني أودوغي وبن ديفيز من مشكلات الإصابة طوال الموسم، فإن وصول اللاعب المخضرم سيمنح الفريق عمقًا هو في أمسّ الحاجة إليه وعقلية الفوز لفريق عانى من غياب الاستمرارية.
من المرجح أن يتضمن دوره في شمال لندن توجيه المواهب الأصغر سنًا مثل أودوغي وصفقة يناير سوزا. ومن المرجح أن روبرتو دي زيربي، الذي كان يقدّر أصحاب الخبرة خلال فترته في برايتون، سيغتنم فرصة دمج لاعب فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والكؤوس المحلية خلال فترة وجوده في ميرسيسايد.
إرثٌ آمنٌ في ميرسيسايد
على الرغم من رحيله الوشيك، فإن مكانة روبرتسون الأسطورية في أنفيلد لا تزال دون مساس. فبعد التعاقد معه مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني فقط في عام 2017، أصبح واحدًا من أعظم الصفقات الرابحة في تاريخ النادي. إلا أن مشاركته هذا الموسم تراجعت عقب وصول ميلوش كيركيز من بورنموث، إذ بدأ روبرتسون ست مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيظل قائد منتخب اسكتلندا محترفًا بالكامل حتى نهاية الموسم، بينما يسعى ليفربول لاحتلال مركز ضمن الخمسة الأوائل، ويتطلع إلى قلب التأخر في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.