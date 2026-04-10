برز توتنهام باعتباره المرشح الأبرز للتعاقد مع روبرتسون بمجرد انتهاء عقده مع ليفربول. وكان النادي الواقع في شمال لندن يضع الأسس لهذه الخطوة منذ الشتاء، بعدما أجرى بالفعل محادثات بشأن اللاعب البالغ 32 عامًا خلال نافذة الانتقالات في يناير.

وبينما لا يزال الاهتمام مرتفعًا من مختلف أنحاء أوروبا — إذ تراقب أندية مثل أتلتيكو مدريد ونابولي ويوفنتوس الوضع — يُعد «السبيرز» الأوفر حظًا، وفقًا لـ The Athletic.

ومع ذلك، يُقال إن أي صفقة محتملة مشروطة ببقاء النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل حاليًا المركز السابع عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط مع تبقي سبع مباريات.