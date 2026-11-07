هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Hilal Nassr Ittihad AhliGetty
محمود خالد

بعد تأجيل كأس آسيا .. الكشف عن المواعيد الجديدة لدوري روشن و"موقف السوبر السعودي"!

دوري روشن السعودي
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي

متى ينتهي موسم 2026-2027؟

استقرّت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على إجراء تغييرات كبيرة في روزنامة مباريات روشن، بالتزامن مع قرار تأجيل كأس آسيا 2027، التي كان مقررًا أن تقام في يناير، قبل أن يتم الإعلان عن إقامة البطولة في ديسمبر من العام المُقبل.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل البطولة القارية، بعد مناقشات مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا والاتحاد السعودي، حيث تقرر إقامتها في الفترة بين 23 ديسمبر 2027، إلى 21 يناير 2028، وبناءً عليه، قررت الرابطة تأجيل مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن، وتعديل الروزنامة بما يضمن إقامة جولات في المسابقة، خلال شهر يناير 2027.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

  • مواعيد جولات دوري روشن الجديدة

    وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، وفق المسودّة النهائية للروزنامة الجديدة، فإن دوري روشن السعودي، سيستأنف مبارياته بعد فترة التوقف الدولي، لتقام الجولة الثالثة عشرة في الفترة بين 26 و28 نوفمبر الحالي.

    وبحسب الروزنامة الجديدة، فإن المواعيد الموضوعة من الرابطة، تأتي على النحو التالي..

    * الجولة 13: تقام ما بين 26 و28 نوفمبر.

    * الجولة 14: تقام ما بين 3 و5 ديسمبر.

    * الجولة 15: تقام ما بين 10 و12 ديسمبر.

    * الجولة 16: تقام ما بين 15 و18 ديسمبر.

    * الجولة 17: تقام ما بين 31 ديسمبر و1-2 يناير 2027.

    * الجولة 18: تقام ما بين 7 و9 يناير.

    * الجولة 19: تقام ما بين 14 و16 يناير.

    * الجولة 20: تقام ما بين 21 و23 يناير.

    * الجولة 21: تقام ما بين 28 و30 يناير.

    ووفقًا لذلك، فإن الرابطة ستكون قد تمكنت من تغطية شهر يناير، بمباريات دوري روشن، بناءً على قرار تأجيل كأس آسيا 2027، وأيضًا قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإلغاء معسكر الأخضر الذي كان مقررًا إقامته خلال شهر ديسمبر.

  • كيف يُستكمل موسم 2027؟

    ووفق الروزنامة الجديدة، فإن دوري روشن، سيُختتم رسميًا في 28 مايو المُقبل، فيما تقرر إقامة بطولة كأس السوبر السعودي، في الكويت، في موعدها المحدد؛ حيث تقام مباراتا نصف النهائي، فيما بين 19 و21 ديسمبر، بينما تقام المباراة النهائية في 23 من الشهر المُقبل.

    وبالتزامن مع استحقاقات الأندية في البطولات الآسيوية والخليجية، فإن شهر فبراير سيشهد إقامة أربع جولات، على النحو التالي..

    * الجولة 22: تقام ما بين 4 و6 فبراير.

    * الجولة 23: تقام ما بين 11 و13 فبراير.

    * الجولة 24: تقام ما بين 18 و20 فبراير.

    * الجولة 25: تقام ما بين 25 و27 فبراير.

    ومن المنتظر أن يشهد مارس فترة توقف دولي، تسبقه جولتان في دوري روشن، حيث تقام الجولة 26 في الفترة بين 11 و13 مارس، بينما تُلعب الجولة 27، فيما بين يومي 18 و20.

    وتعود منافسات دوري روشن في إبريل ومايو، قبل أن يختتم الموسم، حيث تأتي مواعيد المباريات كالآتي..

    * الجولة 28: تقام ما بين 2 و4 إبريل.

    * الجولة 29: تقام ما بين 8 و10 إبريل.

    * الجولة 30: تقام ما بين 15 و17 إبريل.

    * الجولة 31: تقام ما بين 6 و8 مايو.

    * الجولة 32: تقام ما بين 12 و14 مايو (ويخصص يوم 11 لمباريات مقدمة منها)

    * الجولة 33: تقام ما بين 20 و22 مايو.

    * الجولة 34: تقام في 28 مايو.

    الجدير بالذكر أن الفاصل الزمني بين الجولتين 30 و31، سيشهد معه إقامة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام بنظام التجمع في المملكة، بدءًا من دور الثمانية، وحتى المباراة النهائية المقررة في 1 مايو 2027.

  • وماذا عن كأس الملك؟

    أما عن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فمن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16، خلال يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر، ثم تقام مباريات ربع النهائي فيما بين 1 و2 فبراير 2027، ثم يقام نصف النهائي خلال يومي 4 و5 مايو، فيما تم اقتراح إقامة المباراة النهائية، خلال أحد يومي 1 أو 2 يونيو المُقبل.

    الجدير بالذكر أيضًا أن نهائي دوري أبطال آسيا 2، سيقام في 15 مايو، في ظل مشاركة نادي التعاون، وهو الأمر الذي راعته الرابطة في وضع مبارياتها أيضًا.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل