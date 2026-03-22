أثناء تقديمه لمباراة فريق أيرلندا الشمالية المقررة مساء الخميس، كشف لوكا توني، بطل كأس العالم لعام 2006، عن تشكيلته المثالية، حيث أجرى ثورة شاملة بدأت بتغيير نظام اللعب: "بصراحة، لا أحب نظام 3-5-2؛ فهو لا يقنعني. هل يمكنني التغيير؟ سأختار نظام 4-4-2 الرائع". بين الثوابت والمستجدات: "في الجناح الأيمن سأشرك باليسترا لأول مرة، فهو يتمتع بالسرعة والمهارة وأنا معجب به كثيرًا؛ يمكنه الوصول إلى الخط الخلفي لإرسال العرضيات". مستجد آخر في الوسط: "سأشرك غاتي من يوفنتوس". خارج التشكيلة باستوني. "في خط الوسط مع كييزا وبوليتانو على الأجنحة، وفي الهجوم سألعب ببيو إسبوزيتو بدلاً من ريتيغي".

إليكم التشكيلة المثالية للوكا توني (4-4-2): دوناروما؛ باليسترا، غاتي، كالافيوري، ديماركو؛ بوليتانو، تونالي، باريلا، كيسا؛ إسبوزيتو، كين.