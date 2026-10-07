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"فوجئنا بصحفي مصري يصور لاعبينا ورفض مسح الفيديو" .. المنتخب العراقي يكشف أول مشكلة واجهها في السعودية خلال خليجي 27
ما القصة؟
المنتخب العراقي أقام في فندق ماريوت بمدينة جدة، خلال منافسات خليجي 27، التي ودعها من مرحلة المجموعات على إثر نظام "القرعة".
العراقيون استهلوا مشوارهم في البطولة بالتعادل أمام عمان (1-1)، ثم الفوز أمام الكويت (3-2)، ليحصدوا أربع نقاط في أول جولتين، مقابل ست نقاط للسعودية، ونقطة وحيدة لعمان، وصفر للكويت.
هذا كان الترتيب قبل خوض الجولة الثالثة، حيث التقى العراق بالسعودية، وعمان بالكويت..
المفاجأة كانت في خسارة العراقيين أمام الأخضر 2-0، فيما أحدث المنتخب العماني المفاجأة وانتصر أمام الكويت (3-1).
عطفًا على تلك النتائج، تساوى المنتخبان العراقي والعمان في كافة الجوانب؛ النقاط، المواجهات المباشرة، وحتى اللعب النظيف، ليحتكما لـ"قرعة" لحسم المتأهل بينهما كوصيف المجموعة، بحسب لوائح الاتحاد الخليجي، وقد انصفت الأحمر على أسود الرافدين ليتأهل لنصف النهائي.
أول مشكلة في جدة
عبر برنامج "ليالي الخليج"، كشف هيجل عن أول مشكلة تسبب بها مصور مصري يعمل في صحيفة سعودية، ما دفعه لتقديم شكوى رسمية ضده إلى اللجنة المنظمة للبطولة.
وقال هيجل: "فور وصول الوفد العراقي إلى فندق الإقامة في جدة، فوجئنا بصحفي مصري يعمل بصحيفة سعودية يقوم بتصوير اللاعبين. المصور محمد العزاوي شاهده وطلب منه مسح الفيديو، ووافق المصور المصري، لكن بعد ربع ساعة أو نصف ساعة، فوجئنا بانتشار الفيديو في كل مكان".
وأضاف: "نحن لا نريد أحد يصورنا، لأننا كنا مانعين التصوير فور الدخول للفندق. بعد تداول الفيديو، قدمنا شكوى بعدها. لا أحد يتحدث عن تلك الأمور الإيجابية التي نقوم بها، يتحدثون فقط عن المباراة الأخيرة أمام المنتخب السعودي رغم أن الأخضر فاز على أقوى منتخب في البطولة (الإمارات) بنفس النتيجة (2-0)".
استنكار الحضور ورد هيجل
علاء هيجل صوّر منع صحفي من تصوير بعض اللقطات على إنه أحد إنجازات العراق في خليجي 27، وهو ما دفع الحضور في البرنامج للتعبير عن استيائهم منه، في ظل الفشل الفني بالبطولة.
وبسؤاله باستنكار من مقدم البرنامج علي نوري عن تضخيم الأمور العادية كمنع صحفي أو مصور من أخذ لقطات، جاء رد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي: "هذا كان واقعنا في بطولات سابقة، كنا نتغاضى عن بعض الأشياء من أجل إنجاح البطولة، والآن لم يعد هناك أي خروقات".
وتابع: "انظروا للأشياء بعينين وليس بعين واحدة، نحن لا نعظم الأمور، لكن إن قارنا ما كان يحدث في بعض البطولات والمباريات الودية، فكانت تحدث خروقات. واليوم، الوفد منضبط. ألم كانت تحدث بعض الحساسيات بين اللاعبين القدامى والجدد؟!، لكن اليوم، سيف رشيد يسجل وأيمن حسين يركض للاحتفال معه".
وماذا بعد؟
يتجدد اللقاء مع المنتخب العراقي في يناير المقبل، حيث يفتتح مشواره في كأس آسيا 2027 بمواجهة طاجيكستان، فإستراليا وسنغافورة، أيام 10، 14 و19.
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