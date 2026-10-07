"فوجئنا بصحفي مصري يصور لاعبينا ورفض مسح الفيديو" .. المنتخب العراقي يكشف أول مشكلة واجهها في السعودية خلال خليجي 27

المنتخب العراقي أقام في فندق ماريوت بمدينة جدة، خلال منافسات خليجي 27، التي ودعها من مرحلة المجموعات على إثر نظام "القرعة".

العراقيون استهلوا مشوارهم في البطولة بالتعادل أمام عمان (1-1)، ثم الفوز أمام الكويت (3-2)، ليحصدوا أربع نقاط في أول جولتين، مقابل ست نقاط للسعودية، ونقطة وحيدة لعمان، وصفر للكويت.

هذا كان الترتيب قبل خوض الجولة الثالثة، حيث التقى العراق بالسعودية، وعمان بالكويت..

المفاجأة كانت في خسارة العراقيين أمام الأخضر 2-0، فيما أحدث المنتخب العماني المفاجأة وانتصر أمام الكويت (3-1).

عطفًا على تلك النتائج، تساوى المنتخبان العراقي والعمان في كافة الجوانب؛ النقاط، المواجهات المباشرة، وحتى اللعب النظيف، ليحتكما لـ"قرعة" لحسم المتأهل بينهما كوصيف المجموعة، بحسب لوائح الاتحاد الخليجي، وقد انصفت الأحمر على أسود الرافدين ليتأهل لنصف النهائي.



