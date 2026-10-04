قلل يونس محمود؛ رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، من الوداع المبكر لأسود الرافدين لكأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، مؤكدًا أن البطولة ليست في حسبان بالأساس مقارنة بكأس آسيا والتأهل لكأس العالم.
"المنتخب السعودي ليس قاصرًا وكنا ندًا له" .. يونس محمود: كأس الخليج ليس بطولة "واو" ولن نعتذر عن خروج العراق!
ما القصة؟
بسيناريو درامي، ودع المنتخب العراقي منافسات كأس الخليج العربي 2026 من دور المجموعات، بعدما كان مرشحًا للتأهل لوصيف المجموعة الأولى.
العراقيون استهلوا مشوارهم في البطولة بالتعادل أمام عمان (1-1)، ثم الفوز أمام الكويت (3-2)، ليحصدوا أربع نقاط في أول جولتين، مقابل ست نقاط للسعودية، ونقطة وحيدة لعمان، وصفر للكويت.
هذا كان الترتيب قبل خوض الجولة الثالثة، حيث التقى العراق بالسعودية، وعمان بالكويت..
المفاجأة كانت في خسارة العراقيين أمام الأخضر 2-0، فيما أحدث المنتخب العماني المفاجأة وانتصر أمام الكويت (3-1).
عطفًا على تلك النتائج، تساوى المنتخبان العراقي والعمان في كافة الجوانب؛ النقاط، المواجهات المباشرة، وحتى اللعب النظيف، ليحتكما لـ"قرعة" لحسم المتأهل بينهما كوصيف المجموعة، بحسب لوائح الاتحاد الخليجي، وقد انصفت الأحمر على أسود الرافدين ليتأهل لنصف النهائي.
تقييم يونس محمود لمواجهة السعودية
في مستهل حديثه مع الإعلام، قدم يونس محمود تقييمه لمباراة المنتخب العراقي أمام نظيره السعودي، رافضًا مجاراة الإعلام في الحديث عن الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.
وقال رئيس الاتحاد العراقي: "الموضوع أننا لم نتوفق أمام السعودية. المنتخب السعودي ليس قاصرًا بل يلعب على أرضه ووسط جماهيره، بجانب أن بعض اللاعبين لم تسعفهم الخبرة، وخسرنا ببعض الأخطاء أو الجزئيات البسيطة. الكل يعرف الشوط الأول كنا ندًا للسعودية، لكننا أخطأنا في الشوط الثاني".
وبعد مواجهته بعدم قيام العراقيين بأي هجمة طوال 90 دقيقة، رد يونس محمود على الصحفي: "هذا من وجهة نظرك أنت، وهذا حقك. لكن بالنسبة لي المباراة كانت تسير بالطريقة الصحيحة لولا بعض الأخطاء التي وقعت".
رفض الاعتذار
في الإطار نفسه، طالب البعض يونس محمود بضرورة تقديم اعتذار لجماهير العراق، على وداع خليجي 27 من مرحلة المجموعات، لكنه رفض متهمًا الصحفيين بمجاملة الجماهير على حسابه..
"تجاملون الجمهور بطلبي الاعتذار، على ماذا نعتذر؟، نحن نعمل ولكل مجتهد نصيب. كأس الخليج ليس ببطولة واو (عظيمة)، نعم هي مهمة إعلامية، لكن بالنسبة لنا المهم هو كأس آسيا وكأس العالم، والجميع يتفق على أن الهدف التأهل الدائم لكأس العالم".
واختتم: "بالنسبة لي أنا رأيت آراء الجميع عن ضرورة مواكبة إيران والسعودية وكوريا واليابان بشأن التأهل الدائم للمونديال، خاصةً مع زيادة عدد المقاعد، لذا نسير خطوة خطوة، فليس بين ليلة وضحاها تتطور الأمور، نحن نخطط ونتمنى توفيق الله".
وماذا بعد؟
يتجدد اللقاء مع المنتخب العراقي في يناير المقبل، حيث يفتتح مشواره في كأس آسيا 2027 بمواجهة طاجيكستان، فإستراليا وسنغافورة، أيام 10، 14 و19.
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