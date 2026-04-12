اتحاد المسحل في "خانة اليك": الثأر التاريخي من رينارد قد يشعل ثورة الهلال أو النصر!

"بقاء أم رحيل؟".. يبدو أن هذا السؤال سيظل يراود أذهان كل عاشق لكرة القدم السعودية، حول مستقبل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الأول، وإمكانية رحيله، ولو قبل بضعة أيام، أو حتى بساعات فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، كما حدث مع جولين لوبيتيجي وإقالته من المنتخب الإسباني قبيل مونديال روسيا 2018.

الاتحاد السعودي أكد مسبقًا أنه لا صحة لأنباء إنهاء العلاقة التعاقدية مع هيرفي رينارد، وأن عمل الجهاز الفني مستمر، وفق الخطة الفنية المعتمدة لإعداد المنتخب للاستحقاقات المُقبلة.

ورغم ذلك، إلا أن التقارير الواردة بشأن إمكانية رحيل رينارد، لا تتوقف، خاصة وأن صحيفة "الشرق الأوسط"، ذكرت بأن نسبة إقالة الفرنسي، تبلغ 30%، وأن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضع قائمة مرشحين لخلافته، تتضمن ثلاثة أسماء متواجدين في دوري روشن، واثنين من خارج المملكة، لم يسبق لهما العمل في الكرة السعودية.

ووفق ذلك، فإنه من المنتظر أن يكشف الاتحاد السعودي عن القرار النهائي، بشأن مصير الجهاز الفني للمنتخب الأول، خلال الأيام العشرة المُقبلة، فيما يتواصل تقييم ملف رينارد وإجراء مراجعة شاملة لما قدمه في المرحلة الماضية.