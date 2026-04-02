بعد أنباء العودة لإفريقيا: الموقف القانوني في حالة رحيل رينارد عن السعودية .. وقرار جديد حول سعد الشهري!

صحيح أن الجدل حول بقاء رينارد مع المنتخب السعودي، ليس جديدًا، إلا أن نبرة الهجوم قد ازدادت حدتها بقوة، خلال شهر مارس.

رينارد قرر تطبيق نظام جديد في معسكر مارس، 50 لاعبًا على مجموعتين "A-B"، المنتخب السعودي يتلقى هزيمة عريضة أمام مصر برباعية نظيفة في ملعب الإنماء، و"الرديف" يسقط أمام السودان بنتيجة (1-2).

أضف إلى ذلك، أن المنتخب السعودي سافر إلى بلجراد، وتلقى هزيمة ثانية أمام صربيا، التي لن تشارك في كأس العالم، بنتيجة (1-2)، ليصبح السؤال الدائر هو "متى يتم إقالة رينارد؟".

وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة كبرى، بأن رينارد بالفعل يفكر في الرحيل، فيما أفادت شبكة 365Scores، بناءً على مصدر من الاتحاد الغاني لكرة القدم، بوجود مفاوضات بالفعل مع وكيل رينارد، تمهيدًا لقيادة المنتخب الأول في المونديال.

وترددت أقاويل أيضًا حول رفض سعد الشهري، المدير الفني للاتفاق، تولي المهمة الوطنية مع المنتخب السعودي، وهو الأمر الذي نفاه وكيله رفيع الشهراني، جملة وتفصيلًا، فيما ذكر الاتحاد السعودي، قبل أيام، بأن رينارد سيواصل مهمته مع الأخضر.