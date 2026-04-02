بعد أنباء العودة لإفريقيا: الموقف القانوني في حالة رحيل رينارد عن السعودية .. وقرار جديد حول سعد الشهري!

الغموض يحيط بمستقبل رينارد رغم تأكيدات البقاء مع المنتخب السعودي..

لا صوت يعلو فوق "جدل" مصير الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، في الآونة الأخيرة، عقب معسكر الأخضر الذي شهد نتائج مؤسفة، في إطار المرحلة الثالثة من الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026.

المدرب الفرنسي الذي ذكر مسبقًا بأنه سيعود إلى إفريقيا يومًا ما، تلقى الفرصة على طبق من فضة، حيث أفادت صحيفة "ليكيب" وشبكة "إي إس بي إن"، بأن رينارد قد يرحل عن تدريب الأخضر قبل انطلاق مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما دخل ضمن اهتمامات الاتحاد الغاني، من أجل قيادة "البلاك ستارز" في المرحلة المُقبلة.

    ماذا حدث في مارس؟

    صحيح أن الجدل حول بقاء رينارد مع المنتخب السعودي، ليس جديدًا، إلا أن نبرة الهجوم قد ازدادت حدتها بقوة، خلال شهر مارس.

    رينارد قرر تطبيق نظام جديد في معسكر مارس، 50 لاعبًا على مجموعتين "A-B"، المنتخب السعودي يتلقى هزيمة عريضة أمام مصر برباعية نظيفة في ملعب الإنماء، و"الرديف" يسقط أمام السودان بنتيجة (1-2).

    أضف إلى ذلك، أن المنتخب السعودي سافر إلى بلجراد، وتلقى هزيمة ثانية أمام صربيا، التي لن تشارك في كأس العالم، بنتيجة (1-2)، ليصبح السؤال الدائر هو "متى يتم إقالة رينارد؟".

    وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة كبرى، بأن رينارد بالفعل يفكر في الرحيل، فيما أفادت شبكة 365Scores، بناءً على مصدر من الاتحاد الغاني لكرة القدم، بوجود مفاوضات بالفعل مع وكيل رينارد، تمهيدًا لقيادة المنتخب الأول في المونديال.

    وترددت أقاويل أيضًا حول رفض سعد الشهري، المدير الفني للاتفاق، تولي المهمة الوطنية مع المنتخب السعودي، وهو الأمر الذي نفاه وكيله رفيع الشهراني، جملة وتفصيلًا، فيما ذكر الاتحاد السعودي، قبل أيام، بأن رينارد سيواصل مهمته مع الأخضر.

    • إعلان
    ماذا لو قرر رينارد الرحيل؟

    السؤال هو "ما هو الموقف القانوني إذا ما قرر هيرفي رينارد، الرحيل عن تدريب المنتخب السعودي؟ وهل يحق للفرنسي المغادرة دون أي تبعات؟".

    وأفاد برنامج "المنتصف"، بأن هناك بندًا في عقد رينارد، يسمح بإقالته مع دفع رواتب "6" شهور، ويجب على الاتحاد السعودي أن يحفظ حقوق المنتخب ويتمسك بالشرط الجزائي، إذا ما قرر الفرنسي المغادرة، مع التنويه بأن هيرفي رحل خلال فترة ولايته الأولى، بالتسوية مع الاتحاد السعودي.

    وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني فهد القحيز، أنه يجب على رينارد احترام عقده مع المنتخب السعودي، خاصة وأن رحيله لا يحمل أي سبب مشروع، كأن يكون هناك خلل في العقد أو لا يتم دفع رواتبه، وبالتالي إذا ما قرر فسخ العقد، فعليه أن يتحمل تبعات الأمر.

    وأضاف القحيز أن الحديث عن قلة دقائق مشاركة اللاعبين السعوديين في مسابقة دوري روشن، ليس مبررًا لرينارد لاتخاذ قرار الرحيل، مضيفًا أنه ليس من حق المدرب أن يفرض أمورًا على الاتحاد السعودي أو يتدخل في عملية تنظيم المنافسات، وإنما بإمكانه تقديم النصيحة أو المشورة.

    مصير رينارد وقرار بشأن الشهري

    وذكرت صحيفة "الرياضية"، بناءً على مصدر رسمي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن ما أثير في الساعات الماضية، حول اتجاه هيرفي رينارد للرحيل عن منصبه، أمر مستبعد ولا شيء يُذكر في هذا الشأن.

    ومع نفي وكيل سعد الشهري، وجود مفاوضات من قِبل الاتحاد السعودي، لمنحه زمام الأمور في المنتخب الأول، قررت إدارة نادي الاتفاق، "تعليق" ملف تجديد عقده إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري، من أجل إجراء تقييم شامل لعمله الفني، فيما تتجه الإدارة نحو الإبقاء عليه في منصبه خلال الموسم المُقبل.

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث صعد به إلى بطولة كأس العالم 2026، بعدما تواجد معه في نسخة "قطر 2022".

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد الأخضر السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى المنتخب السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 27.

    * فوز: 11.

    * تعادل: 6.

    * خسارة: 10.

    * أهداف مسجلة: 29.

    * أهداف مستقبلة: 31.

    جدير بالذكر أن رينارد يرتبط بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.