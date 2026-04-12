ثورة المنتخب السعودي: كشف أسماء المرشحين لخلافة رينارد .. موقف الفرنسي وقرار حاسم بشأن إنزاجي وجيسوس!

كواليس المدير الفني المنتظر للمنتخب السعودي..

فوق صفيح ساخن، هكذا باتت الأجواء في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع تعالي الأصوات حول رحيل مرتقب للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الأول، قبل نهائيات كأس العالم 2026.

مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بدون رينارد على رأس المنتخب السعودي، سيناريو ليس رسميًا، ولكن المؤشرات تؤكد أن اتحاد الكرة يسير في الطريق نحو التوصل لاتفاق مع رينارد على إنهاء العقد، وتعيين مدير فني جديد

المنتخب السعودي تلقى ضربتين في شهر مارس؛ بخسارتين أمام مصر برباعية نظيفة، وصربيا بهدفين مقابل هدف، ضمن التحضيرات للمشاركة في كأس العالم، فضلًا عن تأهله "الصعب" للمونديال من مرحلة الملحق، بعد التعادل السلبي مع العراق.

    ثورة منتظرة في المنتخب السعودي

    وذكر الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "نادينا"، بأن هيرفي رينارد لن يتواجد مع المنتخب السعودي في مونديال الولايات المتحدة وكندا، بنسبة 90%، كما أن اتحاد الكرة يتجه نحو عدم تجديد عقد ناصر لارجيت، المدير الفني للاتحاد، والذي ينتهي في يونيو المُقبل.

    وأضاف الحميدي أنه بنسبة 99%، سيكون الويلزي مات كروكر، الذي يشغل منصب المدير الفني للاتحاد الأمريكي، هو بديل لارجيت في السعودية، والذي يعتبر أيضًا باني نهضة مشروع الكرة الإنجليزية.

    مات كروكر، إداري ويلزي يقود منصب المدير الفني للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، منذ عام 2023، وقبله تولى منصب مدير العمليات الكروية في نادي ساوثهامبتون، ولعب دورًا في بقائه بالدوري الإنجليزي الممتاز، فضلًا عن قيادة أكاديمية النادي في الفترة بين 2006-2013، وخلال فترته، ظهر لاعبون بارزون على غرار جاريث بيل وجيمس وارد-براوس، كما انضم إلى الاتحاد الإنجليزي.

    المرشحون الثلاثة لخلافة رينارد

    وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن الاتحاد السعودي يفاضل بين خمسة أسماء لخلافة هيرفي رينارد في قيادة المنتخب الأول، منهم ثلاثة أسماء متواجدين دوري روشن، واثنين من خارج المملكة، لم يسبق لهما العمل في الكرة السعودية، ومن المقرر أن يتم الكشف عن القرار النهائي خلال الأيام العشرة المُقبلة، فيما يتواصل تقييم ملف رينارد، وإجراء مراجعة شاملة لما قدمه في المرحلة الماضية.

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي عبد الرحمن العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، عن الأسماء الثلاثة المرشحة لتدريب المنتخب السعودي، خلفًا لرينارد، من قادة أندية دوري روشن السعودي، على النحو التالي..

    * اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للخليج.

    * البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني للتعاون.

    * البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفيحاء.

  • مؤشرات الثلاثي .. وموقف رينارد

    وأضاف العامر أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي، كان منقسمًا بين مؤيد ومعارض، حول رحيل هيرفي رينارد، بينما تم البحث عن أسماء المدربين المرشحين لخلافته.

    وحول المرشحين الثلاثة، قال العامر "دونيس في إجازة الآن، وقبل 3-4 أيام، كان يتساءل بشأن اللاعبين المنضمين للمنتخب السعودي، ولماذا هذا يلعب وهذا ما يلعب؟ أما شاموسكا تم الحديث معه شفهيًا وقال أنا مستعد، بينما لا يزال يتم التحري بشأن بيدرو إيمانويل".

    واستطرد "جميع النسب الإيجابية تذهب إلى دونيس لخبرته الطويلة، ولكن لا نغض الطرف عن شاموسكا، في الوقت الراهن".

    وفي سياق متصل، تطرق العامر للحديث عن الفرنسي هيرفي رينارد، قائلًا إنه جالس ينتظر القرار النهائي، ولن يتقدم باستقالته كما فعل في ولايته الأولى.

    وأفاد "رينارد لديه عروض أخرى، مثل الاتحاد الغاني الذي تواصل مع وكيل أعماله، ورغم عدم التوصل لاتفاق في البداية، إلا أن الطرفين قد يتفقا حال رحيل هيرفي عن تدريب المنتخب السعودي".

    وماذا عن إنزاجي وجيسوس؟

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي عبد الرحمن أباعود، أن مدربي الهلال والنصر، سيموني إنزاجي وجورج جيسوس، كانا ضمن خيارات الاتحاد السعودي، لقيادة المنتخب الأول في كأس العالم، إلا أنه تم استبعادهما لاعتبارات معينة، بسبب غير ملاءمتهما للعناصر الحالية.

    وتقدم أباعود باقتراح بإعطاء الفرصة للمدرب الوطني، في ظل الوقت الحرج، من أجل استبدال مدرب أجنبي بآخر، مع تبقي 60 يومًا فقط على كأس العالم.

    وطالب أباعود أيضًا برفع الحرج عن المدرب الوطني، وأنه سيكون معذورًا حال تحقيق أي نتيجة، خاصة وأن التغيير التكتيكي والفني الحالي يحتاج لوقت طويل.

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث من المقرر مبدئيًا ووفقًا للعقد أن يتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد الأخضر السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى منتخب السعودية مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 28.

    * فوز: 11.

    * تعادل: 6.

    * خسارة: 11.

    * أهداف مسجلة: 30.

    * أهداف مستقبلة: 33.

    ويرتبط رينارد بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.