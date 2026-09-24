"يذكروني بواقعة الاتحاد وأهداف هولندا وألمانيا" .. محمد الدعيع يدافع عن انتقاده لنواف العقيدي بعد إصابته في كأس الخليج!

وجه محمد الدعيع، أسطورة حراسة المرمى في المنتخب السعودي، ردًا على المنتقدين بشأن رسالته الموجّهة إلى نواف العقيدي، حارس الأخضر، بعد إصابته في مباراة الكويت، في بداية مشوار المنتخبين في كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وكان المنتخب السعودي قد حقق انتصارًا ضد الكويت، بهدف دون مقابل، جاء عن طريق الخطأ من المدافع يوسف الحقان، أثناء محاولة تشتيت كرة همام الهمامي، قبل أن تغير الكرة مسارها إلى الشباك، في الدقيقة 73.

ورغم ذلك، فإن فرحة الانتصار تعكّرت بإصابة نواف العقيدي، أثناء محاولة إبعاد كرة عرضية، قبل اصطدامه باللاعب خالد المرشد، ليثير قلق الجماهير السعودية، قبل احتمالية تعرضه لارتجاج في المخ، قبل أن يطمئن العقيدي الجميع أثناء خروجه من ملعب الإنماء، إلا أنه غادر بـ"واقي" للذراع، حيث أشار اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للأخضر، بأن إصابة نواف لم تكن في الرأس، وإنما في المرفق.



