المنتخب السعودي كسر لعنة كوريا: رغم هفوة "دونارومية" وخطأ يجب الحذر منه .. المستقبل يحتاج لدونيس وليس خادم الأساطير!

من بين التشكيك حول المنتخب السعودي تحت قيادة اليوناني جورجيوس دونيس، والتقليل من إنجاز الفوز بكأس الخليج العربي، والتأكيد على أن رحيل المدرب عن الأخضر "مسألة وقت"، وسط تقارير حول الاتفاق مع روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال السابق، جاء دونيس ليقول للجميع "أنا على الطريق الصحيح".

صحيح أن هذا الكم الهائل من التغييرات، الذي شاهدناه في ودية كوريا الجنوبية، لن يكون متاحًا في المباريات الرسمية بطبيعة الحال، في الوقت الذي احتاج فيه مدرب الأخضر لتجديد الدماء، بعد تراجع الأداء البدني قليلًا في الشوط الثاني، إلا أن أبرز ما يميز المنتخب السعودي تحت قيادة دونيس، يتمثل في النقاط التالية..

* العشوائية المنظمة، والتنوع في انتشار اللاعبين، مثلما شاهدنا في حالة كنو، الذي يلعب كمهاجم، ثم يعود إلى وسط الميدان، من أجل إحكام غلق المرور من لاعبي كوريا، وتبادل الخطوط بين عبد الله الحمدان ومروان الصحفي، الذي مكننا من مشاهدة هدف انتظرناه طويلًا لجناح الاتحاد.

* ابتكار أكثر من حلّ للوصول إلى المرمى، وكسر التكتل الكوري، سواءً بلعبة التمريرات البينية أو التسديد من خارج المرمى.

* الذكاء التكتيكي في قطع الطريق على سون هيونج مين، القائد الكوري، الذي قدم واحدة من أسوأ مبارياته، ولم يعرف كيفية توجيه الكرة إلى مرمى العويس، وكذلك معرفة توقيت "تهدئة رتم" المباراة، والدفاع في مواجهة الانتشار الهجومي للمنتخب الكوري.

* تجربة وجوه جديدة، وبروز لاعبين استغلوا الفرصة لتقديم أنفسهم بشكل جيد، مثل سلطان تنكر الذي قدم أكثر من لقطة دفاعية متميزة.

ولعلّ هذا الأمر يجعلني أعتذر - بشكل شخصي - إلى جورجيوس دونيس، حينما ذكرت مسبقًا بأنه يسير على درب هيرفي رينارد وروبرتو مانشيني، بالتنديد بظاهرة قلة دقائق مشاركة اللاعبين المحليين في دوري روشن، إلا أن اليوناني رفض الجلوس مكتوف الأيدي، وقرر أن يتجاوز تلك العقبة، بكثرة تجربة الوجوه وتوليف الحلول التكتيكية، التي قادته لتحقيق 6 انتصارات متتالية مع المنتخب السعودي.