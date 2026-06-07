التشاؤم في الرياض والإشادات عالمية .. المنتخب السعودي حديث العالم قبل مونديال 2026

يخوض المنتخب السعودي حاليًا فترة إعداد قبل كأس العالم 2026، تحت قيادة مدربه الجديد جورجيوس دونيس، بعد إقالة الفرنسي هيرفي رينارد.

وتلقى الأخضر الهزيمة في أول ودية وأول ظهور لدونيس على رأس القيادة الفنية أمام الإكوادور بثنائية مقابل هدف وحيد، في 31 من مايو الماضي.

أما في الودية الثانية أمام بورتوريكو، فقد انتصر الصقور الخضر بثلاثية نظيفة، في لقاء امتد لأربع ساعات تقريبًا، بعدما توقف على إثر العواصف في أمريكا.