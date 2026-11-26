وبدوره، تحدث أحمد الحنفوش، مدرب أخضر الناشئين، عن إنجاز التأهل، الذي لم يكن سهلًا (كما قال زيد البوري)، حيث قال الحنفوش إنه بعد مباراة فرنسا، تم التواصل معه من قِبل اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب الأول، والذي أرسل مقطع فيديو، وطلب منه أن يظهره للاعبين، ليشعروا بوجود "ارتباط"، بين كبار الأخضر وفئاته السنية، كما أشاد بمتابعة مات كروكر، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي، وكذلك فهد المفرج، مدير المنتخب الأول.

هذا التكامل داخل منظومة الأخضر، يعد بمثابة "بشرة خير" لمستقبل الكرة السعودية، وإدارتها بشكل احترافي، خاصة في ظل "ثقة" الناشئين، التي أعرب عنها اللاعب عبد الرحمن المامي، بقوله إن هدفهم في البطولة هو المنافسة على الكأس، وليس مجرد التأهل من دور المجموعات.

ورغم ذلك، إلا أن رسالة تحذير أطلقها أحمد الفهيد، بسؤاله "أين سيلعب هؤلاء المواهب الذين يشاركون مع منتحب تحت 17 عامًا، في ظل وجود الأجانب والميزانيات في دوري روشن؟ مطالبًا بوضع مشروع للمنتخب السعودي، بدون أي اختراعات، يضمن الاستفادة من تلك المواهب، والبناء عليها، والتدرج في الصعود، مستشهدًا بتجربة النجم المصري محمد صلاح، الذي لم يبدأ رحلته في صفوف ليفربول (الذي كتب معه رحلة تاريخية قبل الانتقال إلى طرابزون سبور)، فيما طالب أيضًا بأن يكون للحنفوش مقعد في الجهاز الفني للمنتخب الأول مستقبلًا، بناءً على قراءته المميزة للفئات السنية.

وبدوره، حذر إبراهيم العنقري من اعتماد تلك المجموعة، باعتبارها "منتخب 2034"، مشددًا على ضرورة وجود منافسين، دون الاكتفاء بتلك العناصر دون تطوير الإمكانيات.