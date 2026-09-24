اتهامات شديدة اللهجة.. تحذير المنتخب السعودي من "مؤامرة تُحاك ضده" في كأس الخليج!

وفي هذا السياق.. زعم الصحفي الرياضي سعود الصرامي مساء اليوم الخميس، بوجود مؤامرة ضد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ وذلك بإخراجه من جو المنافسة على بطولة كأس الخليج العربي، في نسختها السابعة والعشرين.

الصرامي أشار في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، إلى أن هذه المؤامرة المزعومة تتم عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: نشر شائعات في قضية استبعاد النجم الشاب مصعب الجوير، من قائمة المنتخب السعودي.

* ثانيًا: الهجوم العنيف على فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي.

* ثالثًا: السخرية من "تيفو" الجماهير السعودية، في مواجهة الكويت.

وتم استبعاد الجوير من قائمة منتخب السعودية في بطولة كأس الخليج العربي، لأسباب انضباطية؛ حيث رفض المفرج الكشف عن تفاصيل الواقعة، لتخرج الكثير من الأقاويل بعدها.