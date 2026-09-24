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Saudi ArabiaSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

اتهامات شديدة اللهجة.. تحذير المنتخب السعودي من "مؤامرة تُحاك ضده" في كأس الخليج!

السعودية
مصعب الجوير
كأس الخليج

المنتخب السعودي يسعى للقب.. ولكن!

بالتزامن مع بداية مشوار المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي؛ حذر الصحفي الرياضي سعود الصرامي، من مؤامرة خطيرة.

المنتخب السعودي بدأ مشواره في البطولة الخليجية، التي تستضيفها مدينة جدة حاليًا؛ بفوزٍ صعب وشاق على نظيره الكويتي مساء أمس الأربعاء، بهدف مقابل لا شيء.

  • Musab Al-Juwayr Saudi Arabia 2026Getty Images

    تفاصيل المؤامرة المزعومة ضد المنتخب السعودي

    وفي هذا السياق.. زعم الصحفي الرياضي سعود الصرامي مساء اليوم الخميس، بوجود مؤامرة ضد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ وذلك بإخراجه من جو المنافسة على بطولة كأس الخليج العربي، في نسختها السابعة والعشرين.

    الصرامي أشار في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، إلى أن هذه المؤامرة المزعومة تتم عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: نشر شائعات في قضية استبعاد النجم الشاب مصعب الجوير، من قائمة المنتخب السعودي.

    * ثانيًا: الهجوم العنيف على فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي.

    * ثالثًا: السخرية من "تيفو" الجماهير السعودية، في مواجهة الكويت.

    وتم استبعاد الجوير من قائمة منتخب السعودية في بطولة كأس الخليج العربي، لأسباب انضباطية؛ حيث رفض المفرج الكشف عن تفاصيل الواقعة، لتخرج الكثير من الأقاويل بعدها.

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  • Saudi Arabia World Cup 2026Getty Images

    الهدف من المؤامرة المزعومة التي تُحاك ضد المنتخب السعودي!

    واستكمالًا لتصريحاته.. اعتبر الصحفي الرياضي سعود الصرامي أن الأخضر السعودي؛ هو المنتخب الوحيد في بطولة كأس الخليج العربي، الذي يتعرض لكل هذا الكم من الهجوم والانتقادات.

    وأضاف الصرامي: "البعض قد يعتقد الأمر عاديًا؛ ولكني بحكم عملي في المجال الإعلامي، أؤكد أن هذه مؤامرة تُحاك ضد المنتخب السعودي".

    وشدد الصحفي الرياضي على أن الهدف من هذه المؤامرة؛ هو هدم استقرار المنتخب وتشتيته بأمور خارج المستطيل الأخضر، حتى لا يستطيع المنافسة على اللقب.

  • المؤامرة المزعومة ضد المنتخب السعودي ليست وليدة اللحظة.. وهذا الدليل!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ فالصحفي الرياضي سعود الصرامي يرى أن المؤامرة التي تُحاك ضد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليست وليدة اللحظة فقط.

    وتابع الصرامي: "هذه المؤامرة تتكرر في كل بطولة يُشارك فيها الأخضر السعودي؛ اُنظروا ماذا حدث في النسخة الأخيرة من كأس آسيا، وكيف تم تشتيت المنتخب الوطني".

    وطالب الصحفي الرياضي بإيجاد حل لهذه الظاهرة؛ والتي أصبحت تستهدف المنتخب السعودي بشكلٍ واضح، حسب اعتقاده.

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  • Arabian Gulf Cup Final ticketsGetty Images

    قرعة بطولة كأس الخليج العربي

    المملكة العربية السعودية تستضيف النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي، في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر؛ وذلك بمشاركة 8 منتخبات، بشكلٍ رسمي.

    ويتواجد في كل مجموعة 4 منتخبات؛ بحيث يتأهل اثنان منهم إلى نصف النهائي، على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: السعودية، العراق، عمان والكويت.

    * المجموعة الثانية: قطر، الإمارات، البحرين واليمن.

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