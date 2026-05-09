حصالة الدبيخي واتهام السرقة: قرعة آسيا "خادعة" يا المنتخب السعودي .. هدية إيرانية مؤقتة ونهائي مبكر!

وأصبح المنتخب السعودي، المستضيف، أمام مهمة ليست سهلة على الإطلاق، بعدما أسفرت القرعة عن وقوعه في مواجهة عربية خالصة، أمام الكويت وسلطنة عمان وفلسطين.

صدام بين أصحاب أربع بطولات، ثلاثًا منها للسعودية وواحدة للكويت، وتاريخ كأس آسيا يقول إن الأخضر ينتصر ولا يتعثر، فيما يبقى الميدان خير رد على لغة التاريخ.

* السعودية فازت على الكويت (1-0)، في كأس آسيا 1984.

* السعودية تعادلت مع الكويت سلبيًا في كأس آسيا 1988.

* السعودية فازت على الكويت (3-2)، في كأس آسيا 2000.

وقد يدخل الأزرق الكويتي، المباراة بطابع الثأر، من مقولة حمد الدبيخي، لاعب المنتخب السعودي السابق، التي أثارت غضبًا من الجماهير الكويتية، في سبتمبر 2024، حينما وصف المنتخب الكويتي بأنه مثل الصين، وهذه المنتخبات تكون بمثابة (ألحصالة) في مجموعتها.

ولمّا كان آخر لقاء جمع بين السعودية والكويت، في مباراة ودية، في مارس 2021، فإن آخر لقاء أقيم ضمن بطولة، شهد خسارة الأخضر بنتيجة (1-3).