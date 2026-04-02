مفاجأة | ما نراه في الملعب لا معنى له .. الكشف عن موقف لاعبي المنتخب السعودي من رحيل هيرفي رينارد

جدل كبير يحول حول مستقبل هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، في الوقت الحالي، خاصةً بعد تلقي هزيمتين متتاليتين في وديتي مصر (0-4) وصربيا (1-2)، خلال التوقف الدولي لمارس الجاري، وسط أداء باهت من اللاعبين.

الإعلام يطالب بضرورة رحيل رينارد وجهازه المعاون، لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل ودية صربيا، قام بتوزيع بيان رسمي على كافة الصحف، يفيد بنفي التفكير في إقالة الفرنسي.

المفاجأة كانت من صحيفة "ليكيب" عقب بيان الاتحاد السعودي، حيث زعمت أن رينارد يتفاوض بالفعل مع الاتحاد الغاني لكرة القدم لقيادة منتخبه الوطني في كأس العالم 2026، ويطالب الجانب السعودي بفسخ عقده.

لكن حتى الآن يلتزم الاتحاد السعودي الصمت بشأن مزاعم "ليكيب"، مع بقاء شهرين تقريبًا على انطلاق كأس العالم 2026 في يونيو المقبل، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.