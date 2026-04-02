Goal.com
مباشر
Herve Renard Jorge Jesus Simone Inzaghi Saudi KSA GFX GOAL ONLY GOAL AR
محمود خالد

أحدهم طالب بدعم رينارد .. موقف "المطلوبين" لخلافة هيرفي في المنتخب السعودي قبل كأس العالم!

فقرات ومقالات
ماذا قالوا؟

على الرغم من تمسك الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، ببقاء الفرنسي هيرفي رينارد، على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول، إلا أن الأحاديث في الأوساط الكروية، لا يزال موصولًا بالمطالبة برحيله، والتعاقد مع مدرب بديل، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

هناك الكثير من الأسماء التي تم ترشيحها إعلاميًا، لقيادة المنتخب السعودي، وجاء المعيار الأول، هو المعرفة الجيدة بطبيعة اللاعبين السعوديين، ليأتي في الصورة كل من جورج جيسوس وسيموني إنزاجي وماتياس يايسله، وكذلك بريكليس شاموسكا وجورجيوس دونيس، فضلًا عن الكفاءات الوطنية على غرار سعد الشهري وصالح المحمدي.

رينارد أثار الكثير من الجدل، في ظل اتهامه بإضاعة هوية المنتخب السعودي، فضلًا عن التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات، ومن ثمّ ظهور الأخضر بشكل باهت، في أجندة الفيفا خلال شهر مارس، حيث تلقى خسارتين أمام مصر بنتيجة (0-4) في جدة، وأمام صربيا (1-2)، في بلجراد.

يأتي ذلك قبل حوالي شهرين من انطلاق مونديال 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يستعد الأخضر لمواجهات من العيار الثقيل، أمام إسبانيا، بطل يورو 2024، وأوروجواي وكاب فيردي.

ماذا قال المدربون المرشحون "إعلاميًا" لقيادة الأخضر؟ هذا ما نستعرضه معكم في النقاط التالية..

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جيسوس: كنت سأدرب المنتخب السعودي

    وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة النجمة، رد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، على سؤال حول موقفه من تدريب المنتخب السعودي لو عرض عليه الأمر.

    وقال جيسوس "ليس هناك (لو) في كرة القدم، الحقيقة يجب أن تكون ملموسة، لقد تم استدعائي للمنتخب السعودي قبل عامين، ولكني وقعت مع الهلال، والآن تركيزي مع النصر من أجل تحقيق لقب الدوري، وتفصلنا خطوات عن هذا الإنجاز، لأن النصر كان بعيدًا عن المنافسة".

    وأبدى جيسوس تفاؤله، بأن الأخضر سيقدم أداء جيدًا في كأس العالم، رغم صعوبة تحقيق اللقب، منوهًا، بحكم معرفته بالكرة السعودية، بأن اللاعب السعودي تطور بشكل ملحوظ مع المدربين الكبار، وكذلك احتكاكهم مع اللاعبين الكبار.

  • Pericles Chamusca - taawon 2022-2023al taawoun twitter

    شاموسكا: أدعم رينارد

    وفي هذا السياق، أكد المدير الفني للتعاون، بريكليس شاموسكا، أنه سعيد بالثقة التي منحها إياه الجمهور السعودي، بعد تداول اسمه لتدريب المنتخب.

    في المقابل، شدد شاموسكا، في حديث عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، على ضرورة دعم هيرفي رينارد في تلك اللحظة، وهو المدرب الذي صنع لحظة تاريخية بالفوز على الأرجنتين في مونديال قطر.

    ونوّه شاموسكا بأنه لم يتم التواصل معه أو وكيل أعماله من قِبل الاتحاد السعودي، مؤكدًا أن كل ما يتردد مجرد اجتهادات.

  • Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إنزاجي .. من النفي إلى الرفض

    وكان وكيل سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، قد أكد عبر شبكة 365Scores، بعدم وجود أي اتصالات لتدريب المنتخب السعودي في كأس العالم.

    وذكر الإعلامي دباس الدوسري أن مسؤولًا رياضيًا كبيرًا طلب استشارة فنية من أحد المحللين، فيما يتعلق بالمدرب الأنسب للمنتخب في كأس العالم، وعرض عليه عدة أسماء، من بينهم إنزاجي وجيسوس، إلا أنه رد بأنهما لن يفيدا المنتخب، كما نصحهم بالتعاقد مع المغربي وليد الركراكي، كونه (يجيد التقفيل والخروج بأقل الخسائر).

  • Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    يايسله: أنا مدرب الأهلي

    وفي المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وضمك، تلقى يايسله سؤالًا حول أزمة الأخضر، بعد خسارتيه أمام مصر وصربيا في توقف مارس، وما إذا كان لقلة دقائق المشاركة للاعبين في دوري روشن، تأثير في ذلك، وماذا يتوقع للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، ليعلق قائلًا "أنا مدرب الأهلي، وأتمنى التوفيق للسعودية في كأس العالم".

  • Saad Al-Shehri - saudi u20 2017getty

    الشهري .. وكيله يكشف الحقيقة

    وخرج رفيع الشهراني، وكيل المدير الفني سعد الشهري، للحديث حول تقارير صحفية أفادت برفضه تدريب المنتخب السعودي.

    وقال الشهراني، عبر منصة (إكس)، إن ما قيل بشأن رفض الشهري يدخل في باب التبلي والإجحاف ويصل للمحاسبة، مضيفًا أن تمثيل الوطن في كل المحافل تشرف على جميع الأصعدة الرياضية أو غيرها من المجالات.

    ونوّه الشهراني بأنه لم يتم التواصل رسميًا حتى اللحظة، بشأن تدريب المنتخب السعودي، وإذا حدث ذلك، فإن الشهري لن يتوانى في تلبية نداء الأخضر.


  • المحمدي يهاجم رينارد

    وتحدث المدرب الوطني صالح المحمدي، عن وضع المنتخب السعودي تحت قيادة رينارد، بقوله "التحضيرات يجب أن تكون على أعلى مستوى، المنتخب غالي علينا ويجب أن يظهر في أفضل صورة".

    وأضاف "أرى أن من يتحمل الخطأ الأول هو رينارد؛ لأنه مدرب مستقر وأكثر من حظي بهذه الفرصة منذ كأس العالم الماضية، وهو يعرف لاعبينا جيدًا، أرى التخطيط سيئًا وليس هناك جودة في العمل أو التنظيم، رغم أن رينارد يحظى بدعم غير مسبوق، ويجب أن يكون العمل أكثر جودة، إلا أن ما يحدث حاليًا هو حالة من التخبطات والعشوائية".

  • الاتحاد السعودي متمسك برينارد

    ولا يزال الاتحاد السعودي لكرة القدم، متمسكًا ببقاء هيرفي رينارد، خلال المرحلة المُقبلة، ليكون رده بمثابة "إغلاق الباب" أمام جميع الترشيحات لمدربين بدلاء للفرنسي.

    وجاء ذلك بعدما خرجت تقارير إعلامية أخرى، حول مدربين تواصل الاتحاد معهم بالفعل، وأبدوا رفضهم لتدريب المنتخب السعودي، على غرار روبرتو دي زيربي وتشافي هيرنانديز، وآخرين في الصورة، بين وليد الركراكي وروبن أموريم.