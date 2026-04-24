"ابتزاز اتحاد الكرة وتعاقد بدون تعويض" .. كواليس مثيرة وراء خلافة دونيس لرينارد في تدريب المنتخب السعودي

كواليس مثيرة خلف الستار..

وأخيرًا، أسدل الاتحاد السعودي لكرة القدم، الستار على تجربة الفرنسي هيرفي رينارد، بعد فترة من الجدل الكبير، ليعلن عن تسوية العلاقة التعاقدية معه، وتعيين اليوناني جورجيوس دونيس، مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، من أجل قيادته في نهائيات كأس العالم 2026، مع امتداد عقده بما يشمل التواجد في كأس آسيا 2027.

توقيت إعلان دونيس مدربًا للمنتخب السعودي، كان حساسًا للغاية، مع تبقي أقل من 50 يومًا، على انطلاق مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث سيستهل المدرب القادم من نادي الخليج، مشواره مع الأخضر، في المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم.

هناك العديد من الكواليس "المثيرة للجدل"، التي رافقت رحيل رينارد عن تدريب المنتخب السعودي، ومجيء دونيس، سنكشف عنها في النقاط التالية..

  • رينارد حاول "ابتزاز" الاتحاد السعودي

    قبل أكثر من أسبوع، خرج هيرفي رينارد، بتصريح مفاجئ للجميع، حيث أعلن عن إقالته، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، رغم أن الاتحاد السعودي لم يعلن عن هذا القرار بشكل رسمي، متفاخرًا بأن "الصقور" تأهلوا إلى كأس العالم 7 مرات، منها مرتان على يديه، كما أنه المدرب الوحيد الذي خاض المشوار كاملًا مع الأخضر، بين التصفيات والمونديال، خلال نسخة 2022.

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي حازم الغامدي، عبر برنامج "MBC في أسبوع" عن كواليس جديدة تتعلق بالمدرب هيرفي رينارد، بأنه حاول "ابتزاز" الاتحاد السعودي، من أجل الحصول على الشرط الجزائي "الكبير" في عقده؛ حيث كان الثعلب الفرنسي يلعب بورقة تدريب منتخب غانا في كأس العالم.

    الردّ كان ذكيًا من الاتحاد السعودي، والذي تأخر في الردّ عليه، بعد تأكيد مسبق بتجديد الثقة فيه، ما دفع الاتحاد الغاني لصرف النظر عن التعاقد معه، ليصبح رينارد مجبرًا على الاستمرار مع المنتخب السعودي.

    رينارد - أيضًا - طلب أمورًا لم يتم تلبيتها، وكذلك الاتحاد السعودي طلب منه أشياءً ورفضها بسبب الشرط الجزائي، ونتيجة لهذا "الشد والجذب"، تأخر الاتحاد في إعلان تولي جورجيوس دونيس تدريب المنتخب الأول، الأمر الذي يعد بمثابة حركة ذكية، وإن لم تعفه من مسؤولية تأخير الإعلان، في وقت حرج قبل كأس العالم بأقل من شهرين.

    وتحدث الإعلامي عبد الغني شريف، في هذا السياق، بقوله إن رينارد ارتكب خطأ كبيرًا حينما حاول استغلال الإعلام الفرنسي، وخرج بتصريح بأن الاتحاد السعودي أقاله، مضيفًا أن هيرفي خرج بأقل المكاسب، والاتحاد استفاد بتغيير المدرب، وفي النهاية لم يستفد رينارد سواءً بغانا أو السعودية.

    أما عن الإعلامي عبد الرحمن بن مشبب، فقد صرّح بأنه بالبحث حول مؤهلات مساعدي رينارد، خلال الولاية الثانية له مع المنتخب السعودي، وهم مختلفون عن مساعديه في الولاية الأولى، تأكد بأن مؤهلاتهم التدريبية أقل مما يطمح إليه الاتحاد الوطني.

  • تحرك الخليج .. "لم نحصل على تعويض"

    من ناحية أخرى، تحدّث أحمد خريدة، رئيس نادي الخليج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، عن كواليس رحيل جورجيوس دونيس، بقوله إن خبر استعانة الاتحاد السعودي جاء بشكل مفاجئ وغير متوقع، وأن إدارة النادي بدأت التحرك سريعًا فور تلقي طلب الاتحاد.

    وفور إعلان الاتحاد السعودي عن انتقال دونيس لتدريب الأخضر، أعلن نادي الخليج فورًا عن تعيين الأوروجوياني جوس بويت، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

    وقال خريدة، إن إدارة الخليج، في نفس الليلة، عملت على إنشاء قائمة مصغرة، ثم بدأ الفرز، حتى وقع الاختيار على جوستافو، وتم التعاقد معه بعد ما يتراوح بين 48 ساعة وثلاثة أيام من طلب الاتحاد السعودي.

    ونوّه خريدة بأن الإدارة التنفيذية بنادي الخليج، تتفاوض مع الاتحاد السعودي، من أجل البحث حول "متأخرات" المدرب دونيس لدى النادي، مضيفًا أن النادي تكفل بعقد المدرب الجديد، دون أي تدخل من اتحاد الكرة، كما أن الخليج لم يحصل على أي تعويض من الاتحاد على الاستعانة بدونيس.

    في المقابل، وصف رئيس الخليج، تلك الخطوة بأنها أقل ما يمكن تقديمه للمنتخب الوطني، مضيفًا أن دونيس مناسب للغاية للمنتخب، كونه يملك معرفة غزيرة باللاعبين السعوديين في كل الأندية، كما أنه بسيط جدًا في التعامل والتواصل، وبالتالي سيسهل المهمة على الجميع.

    وطالب رئيس الخليج، اتحاد الكرة، بضرورة التعاقد مع مدير كرة مناسب، يملك معرفة سابقة بدونيس، ويعرف إسلوبه في التعامل.

  • السعودية في كأس العالم

    ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي، في المجموعة الثامنة، من نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستهل الأخضر مشواره بمواجهة أوروجواي، في الواحدة صباح يوم 16 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة.

    ويلتقي المنتخب السعودي بنظيره الإسباني، في السابعة مساء 21 يونيو، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات، بمواجهة كاب فيردي، في الثالثة صباح 27 يونيو.

