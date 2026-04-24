قبل أكثر من أسبوع، خرج هيرفي رينارد، بتصريح مفاجئ للجميع، حيث أعلن عن إقالته، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، رغم أن الاتحاد السعودي لم يعلن عن هذا القرار بشكل رسمي، متفاخرًا بأن "الصقور" تأهلوا إلى كأس العالم 7 مرات، منها مرتان على يديه، كما أنه المدرب الوحيد الذي خاض المشوار كاملًا مع الأخضر، بين التصفيات والمونديال، خلال نسخة 2022.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي حازم الغامدي، عبر برنامج "MBC في أسبوع" عن كواليس جديدة تتعلق بالمدرب هيرفي رينارد، بأنه حاول "ابتزاز" الاتحاد السعودي، من أجل الحصول على الشرط الجزائي "الكبير" في عقده؛ حيث كان الثعلب الفرنسي يلعب بورقة تدريب منتخب غانا في كأس العالم.

الردّ كان ذكيًا من الاتحاد السعودي، والذي تأخر في الردّ عليه، بعد تأكيد مسبق بتجديد الثقة فيه، ما دفع الاتحاد الغاني لصرف النظر عن التعاقد معه، ليصبح رينارد مجبرًا على الاستمرار مع المنتخب السعودي.

رينارد - أيضًا - طلب أمورًا لم يتم تلبيتها، وكذلك الاتحاد السعودي طلب منه أشياءً ورفضها بسبب الشرط الجزائي، ونتيجة لهذا "الشد والجذب"، تأخر الاتحاد في إعلان تولي جورجيوس دونيس تدريب المنتخب الأول، الأمر الذي يعد بمثابة حركة ذكية، وإن لم تعفه من مسؤولية تأخير الإعلان، في وقت حرج قبل كأس العالم بأقل من شهرين.

وتحدث الإعلامي عبد الغني شريف، في هذا السياق، بقوله إن رينارد ارتكب خطأ كبيرًا حينما حاول استغلال الإعلام الفرنسي، وخرج بتصريح بأن الاتحاد السعودي أقاله، مضيفًا أن هيرفي خرج بأقل المكاسب، والاتحاد استفاد بتغيير المدرب، وفي النهاية لم يستفد رينارد سواءً بغانا أو السعودية.

أما عن الإعلامي عبد الرحمن بن مشبب، فقد صرّح بأنه بالبحث حول مؤهلات مساعدي رينارد، خلال الولاية الثانية له مع المنتخب السعودي، وهم مختلفون عن مساعديه في الولاية الأولى، تأكد بأن مؤهلاتهم التدريبية أقل مما يطمح إليه الاتحاد الوطني.