تلقى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول، بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، ضربة قوية بإصابة أحد نجوم الأخضر، واحتمالية غيابه عن مواجهة كاب فيردي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخب السعودي يدخل مواجهة الرأس الأخضر، تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل حلم التأهل إلى دور الـ32 من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما تعادل الأخضر في أولى مباراة أمام أوروجواي، بهدف لمثله، ثم تلقى خسارة قاسية أمام إسبانيا برباعية نظيفة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد استقر على اختيار جورجيوس دونيس، بشكل طارئ، لقيادة المنتخب الوطني، بعد إقالة الفرنسي هيرفي رينارد، بسبب سوء النتائج.