خليجي 27 | هدية زرقاء للمنتخب السعودي في اليوم الوطني .. كويتي نجم المباراة وثنائي الأخضر يتورط بـ"معاناة" سالم الدوسري!

في مباراة كانت عسيرة على أصحاب الأرض، نجح المنتخب السعودي في خطف ثلاث نقاط بشق الأنفس من فم نظيره الكويتي، في افتتاح النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي 2026.

المباراة انتهت بفوز الصقور الخضر على الموج الأزرق بهدف نظيف، سجله يوسف الحقان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط، يليه منتخبا عمان والعراق بنقطة وحيدة لكل منهما، فيما يتذيل المنتخب الكويتي الترتيب دون أي نقطة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة السعودية والكويت، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



