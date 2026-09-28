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Abdullah Al-Hamdan Ayman Hussien Saudi Iraq (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

جرح كأس آسيا لم يتوقف: السعودية والعراق .. ابحث دائمًا عن إشعال أزمة والسرّ في "بطلي 2007"!

فقرات ومقالات
السعودية ضد العراق
السعودية
العراق
كأس الخليج

قمة خليجية هاربة دائمًا من الـWWE..

عندما يُقال مباراة بين المنتخبين السعودي والعراقي، فذلك كفيل بأن نشاهد إثارة كروية تجمع بين مدرستين تاريخيتين في كرة القدم الخليجية والآسيوية، إلا أن تلك المواجهة، في السنوات الأخيرة باتت أشبه بـ"فتيل" قابل للاشتعال، وكأن هناك من يؤمن بقاعدة "إذا أردت أن تكون حديث الساعة، فقط اشغل الأجواء بين الفريقين قبل أي مواجهة.

في ميدان الإنماء، يتجدد اللقاء بين السعودية والعراق، في ختام دور المجموعات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"، حيث يبحث الأخضر عن ضمان الصدارة، بعد تأكيد تأهله إلى نصف النهائي، بينما يسعى أسود الرافدين لقطع أي فرص على عمان من أجل منافسته على المقعد الثاني، بين صراع الصدارة أو البحث عن نقطة تكفي لأن يكون في المقعد الأخير بين المتأهلين، خاصة مع تأكد صعود قطر والإمارات من المجموعة الثانية.

حلقات عدة نستعرضها معكم، تؤكد أن مباراة السعودية والعراق، باتت مثل مباريات المصارعة الحرة، تحتاج إلى "سيناريو" يشعل الأجواء قبل اللقاء، وكأن حساب النقاط والصدارة، ليس كافيًا لكي تكون المواجهة مشتعلة في حد ذاتها..

  • يونس محمود "أزمة من فراغ" .. ونشأت أكرم يهاجم "البث التليفزيوني"

    في تصرف أشبه بـ"تسرع في الحكم"، خرج الإعلامي علي نوري، ليشعل الأجواء، حينما زعم بأن يونس محمود، أسطورة الكرة العراقية ورئيس الاتحاد المحلي، لم يتم استقباله بشكل لائق في جدة، ليتفنن في "توبيخ" اللجنة المنظمة لكأس الخليج، بين وصف الأمر بعقدة سعودية من هدف يونس، الذي جاء في نهائي كأس آسيا 2007، ومقولته "الذي لم يستقبل يونس، فهذا يمثل أخلاقه وتربيته وعقدة لديه".

    هنا، جاء رد اللجنة المنظمة ليفنّد كل ما ذكره علي نوري، حيث أوضحت اللجنة أنه تم التجهيز لاستقبال يونس محمود في جدة، من خلال نائب رئيس الاتحاد السعودي، لؤي مشعبي، إلا أنه موعد حضوره تم تعديله مرتين، فيما كان اتحاد الكرة يرتّب معه في كل من المواعيد الثلاثة، لاستقباله في صالة كبار الشخصيات، إلا أنه بعد وصوله، فضل مغادرة المطار بشكل شخصي، رغم أن مشعبي كان في انتظاره.

    أما بالحديث عن نشأت أكرم، فرغم أنه من حقه توجيه بعض الانتقادات، إلا أنه وصف النقل التليفزيوني للبطولة المُقامة في جدة، بأنه الأسوأ في كأس الخليج منذ سنوات طويلة، مستشهدًا بلقطات للعبات محورية، في عدة مباريات، شهدت سوءًا في النقل، ما بين مباريات العراق والكويت، والسعودية أمام عمان، وأيضًا، ركلة جزاء اليمن، التي لم تحتسب أمام قطر، في ظل عدم إعادة اللقطات سوى مرة واحدة، ومن زوايا محددة.

    وبالعودة إلى الإعلامي علي نوري، فإن له سابقة أيضًا، في إشعال الأجواء مع السعودية، خلال بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، حينما تسبب أحد حضور برنامجه، الحارس الأردني الأسبق محمد أبو داود، في إحراج الإعلامي إبراهيم الفريان، متسائلًا "هل أنت إعلامي؟"، فضلًا عن تأكيده بأنه لا يعرفه ولم يشاهده في التلفاز، وهو الأمر التي وًصف بعد ذلك بـ"مسرحية هزلية".


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  • ضحكة يونس محمود و"تلميع" كأس آسيا

    وكان من المنطقي أن يجلب الحديث عن أزمة استقبال يونس محمود في جدة، ضجّة واسعة، وهو الذي يملك باعًا طويلًا من الجدل مع الأوساط السعودية، والذي لم يتوقف منذ لحظة تتويجه مع منتخب العراق بكأس آسيا 2007، على حساب الأخضر.

    ومنذ ذلك الحديث، دار الكثير من أحاديث بطابع الاستفزاز، سواءً بما قاله ياسر القحطاني، عن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا خلال عام تتويج العراق، ومقولته بأن يونس محمود لم يكن ضمن القائمة النهائية، وهو على استعداد لتلميع الجائزة وإرسالها إليه، ليردّ قائد المنتخب العراقي السابق، فيما بعد، بأنه يشكر كرمه، ولكنه لن يستطيع تلميع كأس آسيا وإرسالها إليه، لأنها ملك الشعب العراقي، ولكن لديه ألقاب أخرى يمكنه إرسالها له كهدية.

    أضف إلى ذلك، ضحكته التي أثارت غضبًا كبيرًا في السعودية، عندما سُئل بشأن إمكانية منافسة المنتخب السعودي على لقب كأس الخليج في النسخة الماضية، والذي تم اعتباره استهانة بالأخضر، لياتي الردّ من الملعب، بفوز كبير بثلاثية أطاح بأسود الرافدين من البطولة، لتأتي معها رسائل هجومية من قِبل علي البليهي وإشارات محمد العويس وسالم الدوسري.

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  • أرنولد يحرج رينارد

    وبالعودة إلى مباراة السعودية والعراق، في "ملحق" التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فإنها لم تخلُ بدورها من بعض رسائل الاستفزاز، ولكن من قِبل جراهام أرنولد، مدرب العراق، حينما رد على ما ذكره هيرفي رينارد، المدرب السابق للأخضر، بأن هذه المباراة هي الأهم في تاريخه، وسيشرح التفاصيل بعد اللقاء.

    وقتها، رد أرنولد على رينارد بقوله إنه كان مدربًا لمنتخب فرنسا للسيدات، وإن كانت هذه أهم مباراة في تاريخه، فذلك يعني أن الضغط عليه كبير، مضيفًا "أحترم المنتخب السعودي، وأنتم من قال إنها أهم مباراة في تاريخ رينارد، أنا أملك العديد من المواجهات الكبيرة، وما قاله هيرفي بأنها ستكون أهم مباراة في حياته، هو تصريح كبير".

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  • نهائي آسيا و"طرح مضلل" حول جائزة الأفضل

    الجدل القادم من نهائي كأس آسيا 2007، لم يتوقف عند يونس محمود، بل دخل نشأت أكرم، أفضل لاعب في النهائي، على خط الجدل، حيث سبق وأكد أنه من كان يستحق جائزة أفضل لاعب في القارة.

    نشأت أكرم تحدث عن الجائزة، بوصفه بأنها سُلبت منه، كونه لا يملك نفوذًا في الاتحاد الآسيوي، معلقًا بأن العراق إذا جنّس ليونيل ميسي، فلن يحصل على الجائزة أيضًا، فيما ردّ عليه الإعلامي بدر بالعبيد، بأن هذا الأمر بمثابة "طرح مضلل"، وأن الجائزة قائمة على معايير معلنة لا تقبل التأويل، وأفضل لاعب خارج القارة له جائزة منفصلة.

  • كلمة أخيرة..

    الحديث عن مواجهة بين السعودية والعراق، بات من السهل أن يغادر أرض الملعب، خاصة وأن هناك ملفات لا تزال مُعلقة رغم إغلاقها، ما بين "مظلومية" العراقيين من عدم نيل جائزة أفضل لاعب في آسيا، واعتراف نشأت أكرم ذاته بأنه تعمد استفزاز ياسر القحطاني في نهائي آسيا 2007، ومن ثمّ صعود يونس محمود على السطح مجددًا، بعد جدله في كأس خليجي 26، رغم أنه لم يتحدث بدوره عن قصة عدم استقباله في جدة. وفي خضم كل تلك الأحداث، يأتي التساؤل: أليس من الممكن أن تأتي مواجهة بين المنتخبين دون إشعال فتيل أزمة قبلها؟

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