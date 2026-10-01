بعد السقوط أمام السعودية "خليجيًا" .. إقالة وشيكة لمدرب هذا المنتخب قبل 3 شهور من كأس آسيا!

كانت مرحلة المجموعات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"، شاهدة على أحداث تاريخية في البطولة المُقامة في جدة، بين تألق المنتخب السعودي، والذي دفع أحد منافسيه للتفكير في إقالة "محتملة" لمدربه، بينما يستعد للمشاركة في كأس آسيا 2027.

المنتخب السعودي، ولأول مرة منذ تطبيق نظام المجموعات، ينجح في تحقيق العلامة الكاملة، ليتأهل عن جدارة إلى نصف النهائي، متصدرًا لجدول المجموعة الأولى، بعد فوزه على الكويت بهدف نظيف، ثم اكتساح سلطنة عمان، بثلاثية دون رد، ومن ثمّ تخطي عقبة العراق، بنتيجة (2-0)، في مسيرة جمع فيها الأخضر بين الغزارة التهديفية والحفاظ على نظافة شباكه.

ومع لجوء اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، نحو نظام "القرعة"، من أجل تحديد هوية المتأهل كـ"وصيف" للمجموعة، وإعلان تأهل عمان على حساب العراق، يبدو أن الأمور داخل الوسط العراقي باتت تدور فوق صفيح ساخن، حيث بات مستقبل المدير الفني الأسترالي جراهام أرنولد، على المحك.