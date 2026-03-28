Goal.com
مباشر
Saudi Arabia Egypt Sudansocial gfx
محمود خالد

"فضيحة وضحكتوا العالم علينا" .. هزيمة عربية جديدة تكشف انهيار الأخضر قبل كأس العالم!

التحذيرات السابقة تتحقق على أرض الواقع، انهيار الأساسيين و"الرديف" في المنتخب السعودي، في وقت حرج، مع تبقي بضعة أشهر على كأس العالم 2026.

الأمر بات يحتاج إلى وقفة حاسمة، خاصة بعدما سجل الأخضر تعثرًا جديدًا، يكمل مسلسل الحسرة على وجه هيرفي رينارد، ويقلب الطاولة على الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل.

  • بعد مصر .. خسارة سعودية "جديدة"

    وكان الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد اعتمد نظامًا جديدًا خلال معسكر مارس، من أجل مزيد من التحضير لمونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    رينارد اعتمد "قائمتين" للمنتخب السعودي (A-B)، حيث يقود مهمة القائمة الأولى، بينما يتولى مساعده الإيطالي لويجي دي بياجو، القائمة الثانية.

    ولكن، خلال 48 ساعة فقط، خسر المنتخب بقائمتيه الأول والثاني، فالأخضر تلقى خسارة أمام مصر برباعية نظيفة، مساء الجمعة، رغم أن الودية أقيمت على ملعب الإنماء بجدة.

    واليوم، يتعرض المنتخب السعودي (B) للخسارة أيضًا أمام السودان، بنتيجة (1-2)، في مباراة ودية أقيمت - أيضًا - على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

    المنتخب السعودي استقبل هدفين من "رديف" السودان، بينما سجل عيد المولد هدف الأخضر الوحيد في الدقيقة 71.

    • إعلان

  • ردود أفعال "محبطة"

    خسارتان عربيتان في 48 ساعة، أعقبت إحباطًا كبيرًا لدى جماهير المملكة، التي ازدادت حدة غضبها تجاه الاتحاد السعودي، فصار الحديث عن الأسباب وراء تلك الأزمة التي حلت بالكرة السعودية.

    ردود أفعال هجومية، بين وصف المنتخب السعودي بأنه من "سيء إلى أسوأ"، ووصف ما يحققه مؤخرًا بـ"الفضيحة"، بهزيمة أمام المنافس السوداني الذي لا تضاهي تجهيزاته الكروية ما يملكه الأخضر، مع إشارة جديدة حول زيادة الأجانب في دوري روشن، وتأثيره على دقائق لعب نجوم الأخضر، وهي النغمة التي رددها هيرفي رينارد في أكثر من مناسبة.

  • تغييرات في قائمتي الأخضر

    وذكر الإعلامي نواف العقيل، بأن هيرفي رينارد، اتخذ قرارات بعد الخسارة برباعية مصر، تمثلت في استدعاء محمد العويس، حارس مرمى العلا، بالإضافة إلى "5" لاعبين من معسكر المنتخب B، وهم "نواف بوشل، خليفة الدوسري، محمد محزري، محمد المجحد، عبد العزيز العليوة".

    وقرر رينارد أيضًأ، تحويل الثنائي مراد الهوساوي وتركي العمار إلى معسكر المنتخب B، مع استبعاد علي لاجامي وحسن كادش من قائمة الأخضر المسافرة إلى صربيا، بقرار فني.

    من ناحية أخرى، قرر رينارد ضم "5" لاعبين لقائمة المنتخب B، وهم عبد الباسط هندي "الاتفاق"، عبد الله رديف "الفيحاء"، محمد الدوسري "الرائد"، فارس عابدي "نيوم"، محمد عبد الرحمن "الأهلي".

  • اختبار جديد

    ويحضر المنتخب السعودي لمباراة ودية جديدة، الثلاثاء، حيث يواجه صربيا، في إطار الاستعداد لمونديال 2026.

    المنتخب الصربي خاض مواجهة بالأمس، ضد إسبانيا، التي ستواجه الأخضر في المونديال، وخسر الصرب بثلاثية نظيفة عن طريق ميكيل أويارزابال "هدفين" وفيكتور مونوز.

  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    مطالب بإقالة رينارد

    صحيح أن نغمة الإقالة ليست جديدة، إلا أنها ازدادت بقوة خلال الساعات الماضية، بعد الهزيمة "الودية" أمام مصر برباعية، فالأزمة تمثلت في غياب هوية المنتخب السعودي، والذي بدا متخبطًا وغير قادر على كسر خطوط الفراعنة، كما لم ينجح في تهديد مرمى مصر بأي فرصة محققة، فضلًا عن الأخطاء الدفاعية الكارثية، وسوء التعامل مع المرتدات السريعة.

    وظهرت مقترحات داخل الوسط السعودي بعد الهزيمة أمام مصر، حيث طالب الناقد إبراهيم العنقري، بضرورة إقالة رينارد وأن يتم تعيين مدرب بديل يعرف الدوري السعودي جيدًا، على غرار سعد الشهري أو دونيس أو بريكليس شاموسكا.

    بالإضافة إلى ذلك، خرج الإعلامي تركي العجمة، ليطالب برحيل رينارد، وأن يتولى تدريب المنتخب السعودي، أحد مدربي الهلال والنصر "سيموني إنزاجي أو جورج جيسوس"، في كأس العالم، ثم يعود لناديه بعد المونديال.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    السعودية في كأس العالم 2026

    وأسفرت قرعة النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة.

    ومن المقرر أن يخوض الأخضر مواجهات من العيار الثقيل، حيث يواجه كلًا من إسبانيا، بطل اليورو ووصيف دوري الأمم الأوروبية، فضلًا عن أوروجواي، وكاب فيردي التي تشارك للمرة الأولى.