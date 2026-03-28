"فضيحة وضحكتوا العالم علينا" .. هزيمة عربية جديدة تكشف انهيار الأخضر قبل كأس العالم!

وكان الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد اعتمد نظامًا جديدًا خلال معسكر مارس، من أجل مزيد من التحضير لمونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

رينارد اعتمد "قائمتين" للمنتخب السعودي (A-B)، حيث يقود مهمة القائمة الأولى، بينما يتولى مساعده الإيطالي لويجي دي بياجو، القائمة الثانية.

ولكن، خلال 48 ساعة فقط، خسر المنتخب بقائمتيه الأول والثاني، فالأخضر تلقى خسارة أمام مصر برباعية نظيفة، مساء الجمعة، رغم أن الودية أقيمت على ملعب الإنماء بجدة.

واليوم، يتعرض المنتخب السعودي (B) للخسارة أيضًا أمام السودان، بنتيجة (1-2)، في مباراة ودية أقيمت - أيضًا - على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

المنتخب السعودي استقبل هدفين من "رديف" السودان، بينما سجل عيد المولد هدف الأخضر الوحيد في الدقيقة 71.