شن الإعلامي الرياضي السعودي سعود الصرامي هجومًا حادًا على لاعبي بلاده، مطالبًا إياهم بالابتعاد عن كرة القدم، داعمًا ما قاله الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني السابق للأخضر، عن كونهم "لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم".
"لا أريد أن أراهم في الملاعب أبدًا" .. هجوم قاسٍ على اللاعبين السعوديين تحت شعار "هذا شيء مخيف والقادم أسوأ"!
ما القصة؟
هناك حالة احتقان كبيرة في الوسط الرياضي السعودي، على إثر المستوى المتردي الذي ظهر به المنتخب الوطني في التوقف الدولي الأخير بمارس، بل وخلال الأشهر الأخيرة بشكل عام.
الصقور الخضر لم ينجحوا في العبور لكأس العالم 2026 ببطاقة تأهل مباشر، فيما كان صعودهم بالملحق، ما خيب الآمال بدرجة كبيرة.
أما عما حدث في توقف مارس الماضي، فقد تلقى المنتخب السعودي هزيمتين أمام مصر (0-4)، وصربيا (1-2)، مع تقديم أداء باهت للغاية.
من هنا بدأ الضغط بقوة لإقالة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لكن حتى الآن يؤكد اتحاد الكرة بأنه لا يفكر في اتخاذ هذه الخطوة قبل كأس العالم 2026.
لكن لم ينل رينارد وحده الهجوم، بل لم يفلت اللاعبون كذلك، في ظل غياب الروح داخل المستطيل الأخضر.
"القادم أسوأ وهذا شيء مخيف"
يرى سعود الصرامي أن مستقبل الكرة السعودية إلى أسوأ في ظل غياب المواهب عن الملاعب، مؤكدًا أن الأندية والسماسرة وراء ما يحدث من تردي.
وقال الإعلامي الرياضي خلال تصريحاته عبر برنامج "الملاعب" الإذاعي: "القادم أسوأ، لقد حضر ديربي الهلال والنصر موسم 2021، الذي انتهى بفوز العالمي 4-0، هذان هما قمة الكرة السعودية .. شيء مخيف!، نحن نتحدث عن شيء مخيف. إن وجدنا موهبة سعودية، يتجمع السماسرة حوله ويرتفع سعره إلى ملايين، السماسرة لهم دور فيما وصلنا له، وهكذا الأندية".
وأضاف: "مواهبنا شبه خالية ومعدومة، والناس تلوم الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو يقوم بدوره بإقامة مسابقات في كل الفئات، لكن لا يوجد مواهب".
"مكانهم في الرياض بارك لا الملاعب"
صعّد الصرامي من حدة الانتقادات، مؤكدًا أنه لا يريد أن يرى أي لاعب سعودي في الملاعب، في ظل انشغالهم بـ"الثراء الفاحش".
سعود الصرامي استطرد: "لو رجعنا لما قاله مانشيني (أن اللاعب السعودي لا يعرف يلعب كرة)، فهذه حقيقية، لو كنا سمعنا ما قال لما دخلنا في هذا النفق، حتى وصولنا لكأس العالم، فهو طبيعي كون البطولة تضم 48 منتخبًا، ومع ذلك صعدنا بالملحق".
واختتم: "بالنسبة لي لا أريد أن أرى اللاعبين السعوديين في الملاعب أبدًا، أريد رؤيتهم فقط في سوق (الرياض بارك)، حديثي هنا عن مدى جودتهم الفنية، هم لا يمتلكون الموهبة، ويعيشون في رفاهية عالية؛ أول مرة أشاهد لاعب يرتدي ساعة بثلاثة ملايين ريال .. أنا بيتي بـ800 ألف!، من يقول إن لدينا مواهب، علينا أن يدلنا عليهم والباقي علينا".
وماذا بعد؟
وسط حالة الغضب هذه، لا مفر من التجهيز لكأس العالم 2026، على أمل إحداث المفاجأة كما حدث في نسخة قطر 2022، حيث الفوز أمام الأرجنتين 2-1.
ومن المقرر أن يفتتح الأخضر الحدث العالمي بمواجهة أوروجواي ثم إسبانيا فكاب فيردي أيام 16، 21 و27 من يونيو المقبل.