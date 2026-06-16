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أحمد فرهود

لعبة المدرجات تعود: الجمهور السعودي لم يتعلم الدرس.. والنتيجة قد تكون "البكاء المبكر ولامين يامال بطلًا للعالم"

فقرات ومقالات
إسبانيا
الأرجنتين
السعودية
لامين يامال
ليونيل ميسي
إسبانيا ضد السعودية
كأس العالم

الجمهور السعودي يشعل كأس العالم 2026 بذكريات الماضي..

لكل جمهور أسلوبه في "الهتاف"، سواء لمُساندة فريقه أو استفزاز خصومه؛ وهو ما أثبته عشاق منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2022 ثم نسخة 2026.

منتخب السعودية حقق إنجازًا تاريخيًا، بالفوز على الأرجنتين في كأس العالم 2022؛ قبل أن يودع البطولة من دور المجموعات، بشكلٍ رسمي.

وفي نسخة 2026.. بدأ الأخضر مبارياته بالتعادل (1-1) مع منتخب أوروجواي، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ حيث من المقرر أن يلتقي بعدها مع إسبانيا، ثم كاب فيردي.

وما بين كأس العالم 2022 ونسخة 2026؛ لم ينجُ أبرز نجوم العالم من سخرية الجمهور السعودي، وتحديدًا الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والجوهرة الإسبانية لامين يامال.

لكن الخوف أن تتحوّل "لعبة المدرجات"، التي أشعلها الجمهور السعودي في وجه أبرز نجوم كرة القدم، إلى لعنة ضد الأخضر في البطولة العالمية؛ بينما تصبح بمثابة الوقود لهؤلاء اللاعبين، الذين يتعرضون للسخرية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مفارقة الجمهور السعودي المثيرة للجدل، بين كأس العالم 2022 ونسخة العام الحالي 2026..

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    سخرية الجمهور السعودي من ليونيل ميسي بعد "درس 2022" التاريخي

    "هل تتذكرون يوم الثاني والعشرين من نوفمبر 2022؟!".. وقتها؛ حقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم واحدة من أكبر المفاجآت، في تاريخ بطولة كأس العالم.

    نعم.. السعودية فازت (2-1) ضد منتخب الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات "المجموعة الثالثة" ببطولة كأس العالم 2022؛ التي استضافتها دولة قطر على أراضيها، لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط.

    وتقدّم المنتخب الأرجنتيني آنذاك، بهدف سجله الأسطورة ليونيل ميسي من "ركلة جزاء"، في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول؛ حيث ظن العالم أجمع، أن الأخضر في طريقه لتلقي هزيمة قاسية.

    إلا أن ما حدث عكس ذلك تمام؛ حيث قلب منتخب السعودية النتيجة لصالحه بالفوز (2-1)، عن طريق كل من صالح الشهري وسالم الدوسري في الدقيقتين 48 و53 تواليًا.

    وبعيدًا عن النتيجة؛ قدّم الأخضر السعودي درسًا في كرة القدم وقتها، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إنهاء خطورة ميسي طوال المباراة.

    * ثانيًا: تنظيم تكتيكي في جميع خطوط المنتخب.

    * ثالثًا: شخصية قوية للغاية في الحفاظ على النتيجة.

    وبعد إطلاق صافرة نهاية المباراة؛ أخذ الجمهور السعودي يحتفل بالفوز على الأرجنتين بطريقته، وذلك بهتاف ساخر ضد البرغوث وهو: "ميسي وينه.. كسرنا عينه!".

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    السعودية تدفع ثمن الاحتفال المبكر.. وليونيل ميسي يحقق حلمه أخيرًا

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنبدأ حديثنا الآن عن كيفية تحوّل الهتاف الساخر - سالف الذكر -، إلى لعنة على منتخب السعودية وبشرى سارة للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    والحقيقة أن المنتخب السعودي ظن أنه ضمن التأهُل، إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ إلا أن الواقع كان مغايّرًا تمامًا، على النحو التالي:

    * الجولة الثانية: الخسارة (0-2) ضد بولندا.

    * الجولة الثالثة: الخسارة (1-2) ضد المكسيك.

    وبسبب هاتين الخسارتين، تجمد رصيد المنتخب السعودي عند 3 نقاط فقط؛ ليودع بطولة كأس العالم 2022، باحتلاله "المركز الرابع" في مجموعته.

    أما منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي؛ فقد بدأت انطلاقته الحقيقية بعد الخسارة أمام السعودية، إلى أن توج باللقب العالمي الغالي.

    نعم.. ميسي الذي ظل يُطارد حلم التتويج بالمونديال، طوال تاريخه في عالم الساحرة المستديرة، توج أخيرًا بنسخة عام 2022؛ والتي بدأت بتعرضه لسخرية عنيفة من الجمهور السعودي، بعد الهزيمة في الجولة الأولى.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كأس العالم 2026.. الجمهور السعودي يعود إلينا بوجه 2022!

    الآن.. لنتحدث عن النسخة الحالية من بطولة كأس العالم "2026"؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وفي النسخة الحالية؛ يتواجد منتخب السعودية في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

    وبدأ مشوار السعودية في كأس العالم 2026، بالتعادل (1-1) مع منتخب أوروجواي؛ بينما حققت كاب فيردي مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الأولى، بتقاسم النقاط مع إسبانيا.

    وبسبب أداء السعودية الرائع ضد أوروجواي، والشكل السيئ الذي ظهر عليه المنتخب الإسباني ضد كاب فيردي، مع اكتفائه بالتعادل السلبي (0-0)؛ شاهدنا جمهور الأخضر يعود إلينا بوجه كأس العالم 2022، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التقليل من جوهرة إسبانيا ونادي برشلونة؛ وذلك بالهتاف: "أين لامين يامال.. أين لامين يامال؟!".

    * ثانيًا: رفع راية التحدي ضد "لاروخا"؛ وذلك بالهتاف: "هاتوا الإسباني.. هاتوا الإسباني".

    أي أن الجمهور السعودي يرى أن منتخب بلاده، قادر على إسقاط الإسبان بالضربة القاضية؛ وذلك بعد ما شاهده في الجولة الأولى، من بطولة كأس العالم 2026.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    كلمة أخيرة.. على السعوديين التعلم من الدرس جيدًا

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أن ثقة أي جمهور في منتخب بلاده؛ أمرًا إيجابيًا للغاية، ولا يُمكن أن نعيب عليه أو ننتقده.

    لكن رغم ذلك؛ يجب الحذر عزيزي المشجع، فهُناك خيط رفيع دائمًا يفصل بين "الثقة في المنتخب والاستهانة بالخصم".

    بمعنى.. نحن طرحنا في تقريرنا بعد مباراة منتخب السعودية ونظيره أوروجواي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، فكرة أنه من أكبر عيوب الجيل الجديد للأخضر؛ هو أنه قد يحقق فوزًا تاريخيًا في مسابقة كبيرة، ثم يدخل في جو الاحتفالات مبكرًا وينسى التركيز على اللقاءات التالية.

    وكثيرًا ما تكون البدايات خادعة؛ حيث قد ينسي الفوز أو التعادل في المباراة الأولى عيوب صاحبه، بينما ينتفض الخاسر بتصحيح أخطائه.

    ولنا في السيناريو الذي حدث بعد مباراة السعودية والأرجنتين، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، خير مثال على ذلك؛ كالتالي:

    * السعودية: كما ذكرنا.. دخل اللاعبون في جو الاحتفال مبكرًا، وأخذ الجمهور يسخر من الخصوم؛ فكانت النتيجة التوديع من دور المجموعات.

    * الأرجنتين: كما قال الأسطورة ليونيل ميسي.. الخسارة ضد السعودية كانت بمثابة الدرس القاسي لمنتخب بلاده، في بطولة كأس العالم؛ ليتمكنوا من تحويل هذه النكسة إلى إنجاز تاريخي بعد ذلك.

    ومن الممكن أن يفعل منتخب إسبانيا نفس الشيء؛ حيث قد يحوّل نكسة التعادل المفاجئ ضد كاب فيردي، إلى إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب كأس العالم 2026.

    وبداية انتفاضة منتخب إسبانيا، قد تكون ضد نظيره السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات؛ حيث وقتها سيكون الجوهرة لامين يامال في جاهزية أكبر، بعد لعب 19 دقيقة ضد كاب فيردي - عقب غياب طويل بسبب الإصابة -.

    لذا.. على نجوم منتخب السعودية أن يحذروا، ولا ينساقوا وراء هتافات جماهيرهم؛ لأنهم قد يستيقظون على واقع آليم، وهو: "التوديع من دور المجموعات مع رؤية يامال بطلًا للعالم!".

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