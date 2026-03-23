المنتخب الإيطالي في معسكر تدريبي في كوفيرتشيانو: البرنامج وأحدث المستجدات حول تشكيلة الفريق استعداداً لمباراة نصف نهائي التصفيات ضد أيرلندا الشمالية

اجتمع مساء الأحد في كوفيرتشيانو اللاعبون الـ28 الذين تم استدعاؤهم.
حراس المرمى: إيليا كابريلي (كالياري)، ماركو كارنيسيكي (أتالانتا)، جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)، أليكس ميريت (نابولي).
المدافعون: أليساندرو باستوني (إنتر)، أليساندرو بونجورنو (نابولي)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، دييغو كوبولا (باريس إف سي)، فيديريكو ديماركو (إنتر)، فيديريكو غاتي (يوفنتوس)، جيانلوكا مانشيني (روما)، ماركو باليسترا (كالياري)، جورجيو سكالفيني (أتالانتا)، ليوناردو سبينازولا (نابولي).
لاعبو الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، بريان كريستانتي (روما)، دافيد فراتيسي (إنتر)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، نيكولو بيسيلي (روما)، ساندرو تونالي (نيوكاسل).
المهاجمون: فيديريكو كييزا (ليفربول)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)، مويز كين (فيورنتينا)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، جياكومو راسبادوري (أتالانتا)، ماتيو ريتيغي (القدسية)، جيانلوكا سكاماكا (أتالانتا).
وقد حضر الأخير على الرغم من إصابته (إصابة عضلية-ليفية في العضلة المقربة اليمنى)، بينما يخضع باستوني للمراقبة، في حين تزداد الثقة في مانشيني. وقد زالت المخاوف بشأن تونالي.