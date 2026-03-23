CM grafica Gattuso italia 2025

المنتخب الإيطالي في معسكر تدريبي في كوفيرتشيانو: البرنامج وأحدث المستجدات حول تشكيلة الفريق استعداداً لمباراة نصف نهائي التصفيات ضد أيرلندا الشمالية

المدرب غاتوزو سيتحدث اليوم في مؤتمر صحفي قبل أول حصة تدريبية.

ثلاثة أيام متبقية. العد التنازلي لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية، التي تُعد ضمن مباريات نصف نهائي التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى الدور النهائي لكأس العالم 2026: الفائز سيتأهل إلى النهائي لمواجهة الفائز في مباراة ويلز والبوسنة. من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس 26 أبريل في ملعب بيرغامو (نيو بالانس أرينا) على أن تبدأ في الساعة 20:45.


اليوم في الساعة 14:00، سيتحدث المدرب جينارو جاتوزو في مؤتمر صحفي قبل أول حصة تدريبية التي تبدأ في الساعة 17:00.


  • اللاعبون المستدعون

    اجتمع مساء الأحد في كوفيرتشيانو اللاعبون الـ28 الذين تم استدعاؤهم.


    حراس المرمى: إيليا كابريلي (كالياري)، ماركو كارنيسيكي (أتالانتا)، جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)، أليكس ميريت (نابولي).


    المدافعون: أليساندرو باستوني (إنتر)، أليساندرو بونجورنو (نابولي)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، دييغو كوبولا (باريس إف سي)، فيديريكو ديماركو (إنتر)، فيديريكو غاتي (يوفنتوس)، جيانلوكا مانشيني (روما)، ماركو باليسترا (كالياري)، جورجيو سكالفيني (أتالانتا)، ليوناردو سبينازولا (نابولي).


    لاعبو الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، بريان كريستانتي (روما)، دافيد فراتيسي (إنتر)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، نيكولو بيسيلي (روما)، ساندرو تونالي (نيوكاسل).


    المهاجمون: فيديريكو كييزا (ليفربول)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)، مويز كين (فيورنتينا)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، جياكومو راسبادوري (أتالانتا)، ماتيو ريتيغي (القدسية)، جيانلوكا سكاماكا (أتالانتا).


    وقد حضر الأخير على الرغم من إصابته (إصابة عضلية-ليفية في العضلة المقربة اليمنى)، بينما يخضع باستوني للمراقبة، في حين تزداد الثقة في مانشيني. وقد زالت المخاوف بشأن تونالي.



    • إعلان

  • التشكيلة المتوقعة

    إيطاليا (3-5-2): دوناروما؛ مانشيني، باستوني (سكالفيني)، كالافيوري؛ بوليتانو، باريلا، لوكاتيلي، تونالي، ديماركو؛ كين، ريتيغي.


