الممثلة البارزة إستر إكسبوسيتو تكسر صمتها بشأن علاقتها بكليان مبابي بعد أن شوهدت وهي تشاهد نجم ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو

ومع ذلك، ردت إكسبوسيتو على الأسئلة المتعلقة بعلاقتها المزعومة بمبابي. فقد كانت من بين الحاضرين عندما أطلقت نجمة البوب روزاليا جولتها الإسبانية في «موفيستار أرينا» في مدريد يوم 30 مارس.

وقد أحاط الصحفيون بإكسبوزيتو عند مغادرتها المكان. وقالت إن أداء روزاليا كان "رائعاً" و"مذهلاً". ونظراً لأنها كانت في مزاج جيد بشكل واضح، حاول أعضاء وسائل الإعلام الحصول على معلومات حصرية عن مبابي.

بعد أن سُئلت عما إذا كانت تحب كرة القدم، بعد أن شاهدت فوز ريال مدريد على أتلتيكو 3-2 في مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف، قالت إكسبوزيتو في مقطع فيديو صورته مجلة "هولا": "لأكون صادقة، لا أحبها حقاً".

وعند سؤالها عن المباراة نفسها، ضحكت إكسبوزيتو وقالت إنها سارت على ما يرام. ثم قال أحد الصحفيين إنها تبدو مناسبة لمبابي وأنهما قد يكونان سعيدين معاً.

أثارت هذه التعليقات ضحك إكسبوسيتو قبل أن ترد بمرح قائلة: "لن أقول أي شيء". واختتمت حديثها بالقول إنها "بخير" عندما سُئلت عما إذا كانت سعيدة بحياتها في الوقت الحالي - على الصعيدين المهني والشخصي.