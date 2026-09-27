ZUMA Press Wire
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المشكلة في أرض الملعب.. زيدان يشتكي بسبب إصابة مبابي!
زيدان يجهز لتدوير في تشكيلة فرنسا عقب غياب مبابي للإصابة
وفقًا لصحيفة ليكيب، يستعد مدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان لإجراء تغييرات على خططه التكتيكية استعدادًا لمواجهة بلجيكا مساء الاثنين في دوري الأمم الأوروبية على ملعب الملك بودوان. وقد حطّ المنتخب الفرنسي الرحال في بروكسل بتشكيلة مصغّرة مكوّنة من 22 لاعبًا بعدما تعرّض القائد كيليان مبابي لإصابة في ركبته اليسرى أثناء تسجيله هدف الفوز في مباراة الجمعة التي انتهت بالفوز 1-0 على تركيا في إزميت.
وعاد مبابي مباشرة إلى ريال مدريد لإجراء الفحوصات الطبية بدلًا من السفر مع المنتخب إلى بلجيكا.
وفضّل زيدان عدم استدعاء بديل في اللحظات الأخيرة، مختارًا بدلًا من ذلك الوثوق بخياراته المتاحة.
- Anadolu Agency
جدل حول أرضية الملعب يُحمَّل مسؤولية إصابة القائد في الركبة في تركيا
ظهر استياء داخلي في صفوف المنتخب الفرنسي بشأن أرضية الملعب في ملعب كوجالي بمدينة إزميت، حيث تعرّض مبابي لإصابته. وبحسب صحيفة ليكيب، أشار الطاقم الطبي إلى سوء حالة أرضية الملعب باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المساهمة، مرجّحاً أنها تسبّبت في فقدان القائد لتوازنه قبل أن يلتوي ركبته.
وقد سمح الطاقم الطبي لمبابي بالعودة إلى إسبانيا لبدء إعادة التأهيل الفورية مع ريال مدريد.
ويركّز زيدان الآن على إعادة التوازن إلى خط هجومه استعداداً للرحلة إلى بروكسل.
كامافينجا ووافدون جدد مرشحون لخوض مبارياتهم الأولى في التشكيلة الأساسية
يعتزم زيدان منح ثقته للاعب وسط ريال مدريد إدواردو كامافينجا، وهو لاعب يكنّ له تقديرًا كبيرًا رغم أنه لم يدرّبه قط على مستوى الأندية. وقد شارك كامافينجا في التدريبات التي أعقبت الحصة الرئيسية إلى جانب "مجموعة رين" في كليرفونتين، محافظًا على مستوى عالٍ من الحماس داخل المجموعة.
وقد يلعب ظهير إنتر ميلان آندي ضيوف في مركز الظهير الأيسر، بينما يُرشَّح لوكاس دا كونها لخوض مباراة أساسية في مركز الارتكاز.
ويهدف زيدان إلى تقييم عمق تشكيلته قبل مباراة يوم الجمعة رفيعة المستوى والعودة إلى الديار أمام إيطاليا على ملعب "ستاد دو فرانس".
- PS Images
يسعى المنتخب الفرنسي لتحقيق الفوز في بروكسل من أجل الحفاظ على زخمه في دوري الأمم
يختتم منتخب فرنسا استعداداته للمباراة خلف أبواب مغلقة في مجمّع تدريبات نادي يونيون سان جيلواز قبل انطلاق مباراة الإثنين في تمام الساعة 20:45 في بروكسل. ومن شأن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا أن يبقي فريق زيدان في المسار الصحيح ضمن المجموعة الأولى.
ويسعى منتخب بلجيكا إلى تحقيق تعافٍ سريع على أرضه عقب هزيمته أمام إيطاليا في روما.
ويتطلّع منتخب فرنسا إلى انتزاع النقاط الثلاث قبل استضافة إيطاليا في باريس يوم 2 أكتوبر.
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