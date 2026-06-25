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علي سمير

المكسيك وتشيكيا | "أيقونة كأس العالم" يصنع التاريخ بجوار ميسي ورونالدو وعلى القادسية البحث عن بديل لكينيونيس!

فقرات ومقالات
المكسيك
تشيكيا ضد المكسيك
تشيكيا
كأس العالم
خوليان كينيونيس
خافيير أجيري
جيليرمو أوتشوا
جيلبرتو مورا
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
القادسية

انتصار مثالي للمنتخب الذي يعيش أفضل فتراته مع خافيير أجيري

عندما تلعب المكسيك في كأس العالم 2026، فإن المتعة لا تتوقف فقط على ما يحدث في الملعب فقط، بل المدرجات أيضًا، ومواجهة تشيكيا كانت من أبرز الدلائل على ذلك.

ليلة كانت مثل المهرجان في العاصمة مكسيكو سيتي، احتفالات صاخبة في المدرجات وأداء مختلف لم نشهد مثله على مدار مشاركات منتخب "إل تري" في المونديالات الماضية.

ولذلك، كان من الطبيعي أن يكون منتخب تشيكيا هو آخر ضحايا المكسيك في دور المجموعات، لتنتهي المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم، الخميس، في الجولة الثالثة بثلاثية نظيفة.

الهدف الأول جاء عن طريق الظهير ماتيو تشافيز في أول مشاركة أساسية له، قبل أن يسجل خوليان كينيونيس نجم القادسية السعودي الثاني، ليؤكد أنه أحد نجوم بلاده في المونديال، ثم اختتم ألفارو فيدالجو الثلاثية في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

ماذا حدث؟ دعونا نتعرف على تفاصيل هذه المواجهة المثيرة ..


  • Julian Quinones Mexico South AfricaGetty Images

    القادسية قد يخسر كينيونيس

    دعونا نبدأ بالحديث عن المهاجم الذي سجل 37 هدفًا مع القادسية على مدار موسم 2025/2026، وتصدر المشهد كأحد نجوم دوري روشن السعودي، بالتنافس مع كريستيانو رونالدو وإيفان توني وكريم بنزيما وغيرهم.

    اللاعب لفت الأنظار من خلال تألقه في السعودية مع القادسية، مما جعل الأنباء تنتشر حول احتمالية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم بلوغه من العمر 29 سنة.

    بعض المواقع على رأسها "365Scores" نشرت تقارير حول اهتمام 3 أندية بالتعاقد مع كينيونيس، وعدم ممانعة القادسية لهذه الفكرة، بشرط الحصول على قيمة مالية تصل إلى 20 مليون يورو، لينضم المهاجم المميز إلى مجموعة من أبناء بلاده ممن لعبوا في البريميرليج، مثل جاريد بورجيتي وكارلوس فيلا وجوليرمو فرانكو وكارلوس سالسيدو وراؤول خيمينيز وتشيتشاريتو.

    البعض قلل من أهمية هذه الأنباء، باعتبار أن أندية البريميرليج قد لا تتجه للاعب بسبب سنه وابتعاده عن اللعب في أوروبا، ولكن ما يقدمه في كأس العالم يؤكد أن القادسية قد يخسره قريبًا وعليه البحث عن بديل.

    كينيونيس سجل هدفين حتى الآن في المونديال، ومستوياته المبهرة من خلال اللعب كجناح أيسر مع خافيير أجيري، تجعله مرشحًا قويًا للانتقال إلى أحد أندية الوسط الإنجليزية بعد انتهاء البطولة.


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  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الجمهور الأفضل في كأس العالم؟

    البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، شهدت العديد من الحالات المبهرة من حيث التفاعل الجماهيري والأجواء الحماسية الصاخبة في الملعب، ولكن من بين الدول المنظمة والمشاركة، الجماهير المكسيكية هي الأفضل على الإطلاق.

    طاقة لا تُصدق في المدرجات على مدار المباراة، وتحفيز في كل لحظة، مما جعل الجمهور أحد أهم مصادر الإلهام لتفوق المكسيك في هذه البطولة، بتحقيق 3 انتصارات دون أن تهتز شباكه ولو لمرة واحدة.

    لحظة دخول الحارس الأسطوري جييرمو أوتشوا كانت من أهم المناسبات التي أشعلت حماس الجماهير، بسبب القيمة الهائلة التي يحملها اللاعب المخضرم الذي يعتبر أيقونة لبلاده في المونديال.

    الجمهور قوة دافعة لأي فريق في مثل هذه المناسبات، ولا شك أن فريق المدرب خافيير أجيري هو الأكثر استفادة منها، وتشيكيا لم تستطع المقاومة أمام الطوفان القادم من المدرجات والآخر الذي شاهدناه في الملعب.


  • FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEXAFP

    نسخة مختلفة من المكسيك

    بغض النظر عن المدرجات، الفريق المكسيكي هو الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته حتى الآن ولم يستقبل أي أهداف، وهذه المرة الأولى التي يحقق فيها الفريق العلامة الكاملة في أول 3 مواجهات له بالبطولة.

    مواجهة المكسيك في المراحل الإقصائية لن تكون سهلة على أي فريق، ليس بسبب الجماهير فقط، أو الارتفاع الكبير عن سطح البحر، ولكن بسبب التوليفة الصلبة القوية التي قام بتكوينها المدرب خافيير أجيري.

    مدرب المكسيك الذي كان أحد أعضاء منتخب 1986، حرص على تكوين مجموعة صلبة متوازنة من الناحية الدفاعية والهجومية، وقام بإعدادهم قبل البطولة بمعسكر تدريبي اتسم بالقسوة والالتزام، ويبدو أن فعله جاء بنتيجة.

    المكسيك أثبتت أنها يمكنها التكيف على أي طريقة لعب والتعامل معها، حيث واجهت مدارس مختلفة مثل جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية، وأخيرًا تشيكيا التي اعتمد مدربها ميروسلاف كوبيك على خطة دفاعية بحتة مع استغلال للرميات الطويلة والثابتة، والنتيجة كانت النجاح الساحق.


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    ثنائي صنع التاريخ

    يعتبر جيلبرتو مورا أحد أهم المواهب في بلاده بالفترة الأخيرة، ويخضع لمراقبة مكثفة من ريال مدريد وبرشلونة وعدة أندية كبرى، بسبب مهارته وقدراته الفنية التي لم تظهر بالشكل الكافي ضد جنوب إفريقيا والمكسيك.

    أجيري قرر أخيرًا الإفراج عن مورا، حيث دفع به كأساسي ليكون أصغر لاعب مكسيكي يبدأ مباراة في كأس العالم، كما أصبح سادس أصغر لاعب أساسي في تاريخ البطولة، والأصغر بالنسخة الحالية بعمر 17 عامًا و253 يومًا.

    البداية لم تكن مميزة بالنسبة لمورا، لكنه بدأ يفرض نفسه بطريقة رائعة لاحقًا، ولعب لزملائه العديد من التمريرات المتقنة التي فشلوا في استغلالها، وسيطر بشكل كامل على مجريات الأمور من الجانب الأيمن من خط الوسط، من خلال المراوغة واتخاذ القرارات الصحيحة في الثلث الأخير.

    مواجهة اليوم كانت بروفة تؤكد أن مورا يمكنه تقديم الإضافة لبلاده، وبالتأكيد أندية أوروبا المهتمة به كانت تتابعه وتراقبه في هذا الاختبار الكبير.

    وأخيرًا، مع أوتشوا، الحارس المخضرم الذي دخل التاريخ، بعدما أصبح أول حارس مرمى يشارك في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، لينضم إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

    حقيقة يجب أن يعرفها البعض، أوتشوا لم يشارك فعليًا في نسختي 2006 و2010، وخاض النسخ التالية 2014 و2018 و2022 والآن 2026، لذلك مباراة اليوم كانت مناسبة خاصة ولحظة استثنائية تستحق الاحتفال.