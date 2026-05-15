المكسيك | يوم للاحتفال بالموت وحفرة نهاية الديناصورات .. سانتياجو خيمينيز ونجم القادسية نحو "حلم يتخطى الحدود"

كأس العالم لا يقتصر فقط على كرة القدم والأرقام والإحصائيات والإنجازات، بل هي فرصة استثنائية حتى تتلاقى جميع شعوب الكرة الأرضية في مكان واحد.

ولذلك من المهم التعرف على كل دولة وأكثر ما يميزها، ونحن هنا للحديث عن المكسيك، بلد جميل به العديد من الأماكن الخلابة، ولكن هناك ظاهرة غريبة متعلقة بـ"الموت" سيصعب عليك تصديقها.

الموت بالنسبة لأي شخص هو كارثة ويعتبر أسوأ مظاهر الحزن على الإطلاق، ولكن في المكسيك يُعامل بتسامح شديد وتقبل غير مسبوق، لدرجة أنها تشهد "يوم الموتى" في الثاني من نوفمبر من كل عام.

في هذا اليوم تجتمع الأسر لتكريم من ماتوا منها، معتقدين أن الموتى يهبطون بأرواحهم إلى الأرض لينضموا إليهم في هذا التوقيت، مما يعكس المكانة الضخمة للموت لدى الشعب المكسيكي.

الأغرب من ذلك، هو ظهور "سانتا مويرتيه" أو قديسة الموتى أو "إله الموت" في المكسيك، حيث يتم التقرب لصورة رمزية عبارة عن جمجمة من إحدى الطوائف هناك وعبادتها عن طريق الأشخاص الذين يخشون الموت سواء لهم أو المقربين منهم.

الطقس بدأ بوصول الإسبان إلى المكسيك، عندما حرص السكان الأصليون من الأزتك والمايا على تقديس الموت، لتصل القصة إلى عبادته من خلال هذه القديسة.

ثقوب "سينوتيس" أو بوابات العالم السفلي، وجدت في المكسيك منذ سنوات طويلة، وكان شعب المايا يعتقد أنها بوابات تؤدي إلى عالم الموتى، وتم إلقاء القرابين فيها والبشر أيضًا للتقرب من الآلهة.

وتظهر لنا كذلك "لا كاترينا" أيقونة الموت، عبارة عن جمجمة ترتدي قبعة فرنسية أنيقة، وهي صورة رسمها الفنان خوسيه جوادالوبي بوسادا في أوائل القرن العشرين، كنوع من السخرية السياسية من المكسيكيين، الذين أنكروا جذورهم الأصلية من أجل التوجه للطبيعة الأوروبية.

هذا أغرب ما وجدناه عن المكسيك، والآن دعنا نتحدث أمور أخرى تخص الدولة نفسها وكذلك كرة القدم، لأن اللعبة في النهاية هي الهدف الرئيسي من المونديال!







