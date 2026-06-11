المكسيك ضد جنوب إفريقيا | بفضل قاهر كريستيانو رونالدو وخيمينيز "العائد من الموت" .. الأولاد "كبش فداء" الضربة الأولى للمونديال!

بنفس مستوى حفل الافتتاح "المتواضع"، جاءت مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا على نفس القدر من التواضع على المستوى الفني، بينما كانت الإثارة حاضرة على مستوى القرارات التحكيمية المثيرة للجدل على مدار اللقاء وخصوصًا في الشوط الثاني.

فعل ملعب "أزتيكا" التاريخي استطاعت المكسيك أن تحسم المباراة هدفين دون رد، سجلهما جوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز، ليسقط "الأولاد" في فخ نصبه أصحاب الأرض، لتنتهي المباراة الافتتاحية بصورة مثالية لم يعكر صفوها سوى 3 بطاقات حمراء أشهرها الحكم البرازيلي ويلتون سامباو، بواقع اثنين للبافانا بافانا وبطاقة لـ"التريكولور".

المباراة التي تأخر انطلاقها لـ7 دقائق كاملة، لم تشبع عشاق كرة القدم من حيث الأداء الفني، لكنها كانت أشبه بمعركة خاطفة نجح فيها خافيير أجيري في قيادة منتخب بلاده لفوز حاسم، وانتصر بذكاء على هوجو بروس.

ويرصد "Goal.com" في السطور التالية، أبرز الملامح مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا.