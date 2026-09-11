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Mexican Football Federation Unveils Rafael Marquez As New Coach Of National TeamGetty Images Sport
Adhe Makayasa

ترجمه

وضع هدفًا جريئًا .. المكسيك تعين أسطورة برشلونة رافا ماركيز مدربًا

المكسيك
رافاييل ماركيز
كأس العالم

رحيل أجيري

تم تقديم أيقونة كرة القدم المكسيكية رافائيل ماركيز رسميًا كمدرب رئيسي جديد لمنتخب «إل تري»، مع تفويض واضح لقيادة المنتخب إلى كأس العالم 2030.

ويبدو المدافع السابق لفريق برشلونة، البالغ من العمر 47 عامًا، والذي شغل سابقًا منصب مساعد المدرب، مصممًا على تجاوز حاجز ربع النهائي الذي عجز عن تجاوزه خلال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.

  • أيقونة مكسيكية

    كشف الاتحاد المكسيكي لكرة القدم رسمياً يوم الخميس عن تعيين ماركيز مدرباً رئيسياً جديداً للمنتخب الوطني الأول، مكلفاً بمهمة قيادة الفريق حتى كأس العالم 2030.

    ويتولى اللاعب السابق البالغ من العمر 47 عاماً هذا المنصب الرفيع بعد أن شغل منصب مساعد المدرب تحت قيادة خافيير أجيري منذ أغسطس 2024 وحتى خروج المكسيك من دور الـ16 هذا الصيف. ويعقد المدافع الأسطوري السابق عزمًا على قيادة «إل تري» إلى ما هو أبعد من عتبة ربع النهائي التي لم يتمكن من تجاوزها طوال مسيرته كلاعب.


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  • Mexican Football Federation Unveils Rafael Marquez As New Coach Of National TeamGetty Images Sport

    ماركيز يتطلع إلى تحقيق المجد في مقاعد البدلاء

    وبالنظر إلى المرحلة المقبلة من مسيرته التدريبية، أكد نجم برشلونة السابق عزمه على تحقيق إنجازات أكبر من على مقاعد البدلاء مقارنةً بما حققه على أرض الملعب.

    وفي معرض حديثه عن فرصته الثانية مع المنتخب الوطني، قال ماركيز: "لدي فرصة أخرى، لم تتح لي هذه الفرصة كلاعب في خمس بطولات كأس العالم. وصلنا إلى نفس النقطة، والآن لدي الفرصة، أولاً وقبل كل شيء، للوصول إلى كأس العالم، وآمل أن نتمكن من الوصول إلى هناك وتحقيق إنجاز مختلف".

    واعترافاً منه بضخامة المهمة التي تنتظره، أضاف المدرب الجديد: «لقد عشت مسيرة استثنائية كلاعب، والآن أتحمل مسؤولية أكبر، إنها مرحلة أخرى، أريد أن أكون حاضراً على أرض الملعب لأنقل كل ما أستطيع. أتمنى أن أحقق نفس النجاح الذي حققته كلاعب».

    وفي معرض حديثه عن التحديات التي تنتظره خلال فترة توليه المنصب، قال المدرب: "ستكون هناك لحظات صعبة ومعقدة، لكنني واثق من أننا سنتجاوزها. سأبذل قصارى جهدي بالتأكيد، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام".

  • تم تشكيل فريق التدريب

    وقد شكّل ماركيز طاقمًا فنيًّا يتمتع بخبرة واسعة، حيث عيّن زميله السابق في المنتخب الوطني الذي شارك معه في أربع بطولات كأس العالم، أندريس جواردادو، إلى جانب المدربين المساعدين خوان مانويل ليلو وفيدال بالوما.

    وعند تقييمه لمدى استعداد طاقمه والهيكل التنظيمي القائم، أوضح المدرب الرئيسي قائلاً: "أنا لا أبدأ من الصفر - فالرحلة التي قطعتها من حيث بدأت إلى حيث انتهيت مع خافيير تمنحني الثقة. أنا أعرف اللاعبين والبيئة بالفعل، وأتلقى الدعم من مجموعة من الأشخاص ذوي الخبرة الذين عملوا على أعلى المستويات - وهذا بالضبط ما نريده: الارتقاء بالمنتخب الوطني إلى المستوى التالي".

    ويتم تعزيز الجهاز الفني الذي يقوده مدربون إسبان بوجود مدرب حراس المرمى كسابير مانسيسيدور ومدرب اللياقة البدنية بول لورينتي لدعم قيادة المدرب السابق لفريق «برشلونة أتلتيك».


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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تبدأ جولة أمريكية شاقة

    يواجه ماركيز أول اختبار له على رأس المنتخب عندما تلتقي المكسيك مع كولومبيا في ملعب M&T Bank في بالتيمور يوم 26 سبتمبر. وتُفتتح بهذه المباراة جولة ودية صعبة من أربع مباريات في الولايات المتحدة، تتضمن مواجهات ضد بيرو يوم 29 سبتمبر، والمنتخب الأمريكي يوم 3 أكتوبر، وتشيلي يوم 6 أكتوبر.

    ويوفر هذا الجدول المكثف منصة فورية لتجربة أساليب تكتيكية جديدة وتقييم عمق التشكيلة قبل الشروع في الدورة التنافسية المؤدية إلى عام 2030.

المباريات الودية
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المكسيك
المكسيك
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كولومبيا
كولومبيا