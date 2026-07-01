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محمد سعيد

المكسيك ضد الإكوادور | كابوس ينتظر الإنجليز .. كينيونيس "المُدمر" يُحطم عقدة المباراة الخامسة في حصن "أزتيكا"

فقرات ومقالات
المكسيك ضد الإكوادور
المكسيك
الإكوادور
كأس العالم
خوليان كينيونيس
راؤول خيمينيز
خافيير أجيري

ليلة تاريخية لراؤول خيمينيز وأجيري

وسط أجواء حماسية في ملعب "أزتيكا"، واصل المنتخب المكسيكي حملته الشرسة في المونديال وحقق انتصارًا تاريخيًا على نظيره الإكوادوري بهدفين دون رد، ليحجز مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ويدين منتخب "إل تري" بقيادة خافيير أجيري إلى الشراكة الهجومية المُرعبة بين جوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز، لينهي أصحاب الأرض انتظارًا طويلًا دام أربعة عقود لتحقيق فوز في الأدوار الإقصائية للمونديال.

المنتخب المكسيك حسم المباراة في أول 30 دقيقة، وتغلب على منافس وقف العالم كله احترام له بعد فوزه الأخير على ألمانيا، حيث لم يترك له أي فرصة لفرض أسلوب لعبه السريع، بينما بعث "إل تري" برسالة واضحة إلى منافسه القادم، بأنه المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق إذا أردت التفكير في خطف بطاقة التأهل من حصن "أزتيكا".

ويرصد "جول" في السطور التالية، كواليس عبور المكسيك إلى دور الـ16 في كأس العالم بعد مباراة لاتينية من العيار الثقيل.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تأهل تاريخي من قلب أزتيكا

    عاشت المكسيك ليلة تاريخية وانفجرت الاحتفالات الجنونية في شوارع مكسيكو سيتي، فللمرة الأولى منذ استضافتها لنسخة 1986، نجح منتخب "إل تري" في عبور الأدوار الإقصائية المباشرة بنجاح ساحق، حيث تغلب على الإكوادور بنتيجة 2-0 في دور الـ32 بملعب "أزتيكا".

    ورغم تأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود صواعق رعدية، إلا أن ذلك لم يقلل من حماس الجماهير التي شاهدت أول فوز للمكسيك في مباراة إقصائية بكأس العالم منذ 40 عاماً، لتمحو سلسلة من 7 هزائم متتالية في هذا الدور.

    افتتح جوليان كينيونيس التسجيل بعد تمريرة بينية متقنة من روبرتو ألفارادو، قبل أن يضاعف المخضرم راؤول خيمينيز النتيجة بعد تبادل سريع للكرة مع كينيونيس داخل منطقة الجزاء. بهذا الفوز، رفعت المكسيك سلسلة انتصاراتها في البطولة إلى أربع مباريات، مع الحفاظ على نظافة شباكها بالكامل، لتضرب موعدًا في ثمن النهائي يوم الأحد المقبل مع الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية.


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  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    أجيري يكسر لعنة "المباراة الخامسة"

    يعرف المدرب خافيير أجيري جيدًا ما يعنيه الوصول إلى "المباراة الخامسة" في كأس العالم، فقد كان لاعبًا في تشكيلة عام 1986 التي أطاحت بها ألمانيا، لكنه فشل في تحقيق ذلك كمدرب في نسختي 2002 و2010.

    وبعد فوزه الأخير، صرح أجيري بتأثر واضح: "إنه يعني الكثير بالنسبة لي، خصوصًا لأنني كنت واحدًا من أولئك الذين لم يتمكنوا أبداً من الوصول إلى المباراة الخامسة كمدرب. لقد حدث لي ذلك في كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا. يمكنك تقديم دور مجموعات جيد ثم تتعثر، ولكن اليوم كان عظيمًا".

    وأضاف أجيري الذي بدت عليه السعادة الغامرة: "يمكنني أن أقول لكم إن هذا الفريق يستحق ما يحدث له. هناك تواصل كبير مع الجماهير، نحن نقف الآن بين أفضل 16 فريقًا. نحن عائلة حقيقية، ومن الصعب العثور على عائلة حقيقية في كرة القدم، لكننا عائلة كبيرة؛ أولئك الذين يلعبون، ومن هم على مقاعد البدلاء، والطاقم الفني... والجماهير المكسيكية تستحق ليلة كهذه".

  • مورا.. مراهق يقتحم التاريخ في المونديال

    خطف الشاب جيلبرتو مورا الأنظار بعد أدائه اللافت ضد تشيكيا، ليحصل على فرصة المشاركة أساسيًا في الأدوار الإقصائية ضد الإكوادور، ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات ففي عمر 17 عامًا و259 يومًا، أصبح مورا ثاني أصغر لاعب يبدأ أساسيًا في مباراة إقصائية بكأس العالم عبر التاريخ، ولا يتفوق عليه سوى الأسطورة البرازيلي بيليه في مونديال 1958.

    لعب مورا 58 دقيقة مذهلة، حيث أكمل 88% من تمريراته وسجل محاولتين على المرمى، مسببًا إزعاجاً مستمراً للدفاع الإكوادوري بفضل مهاريته العالية.

    ويبدو أن المراهق الموهوب أصبح يشعر براحة متزايدة في خط الوسط بجانب إريك ليرا، مما يجعله أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أجيري في التشكيلة المكسيكية الشابة.

  • خيمينيز وكينيونيس .. ثنائية هجومية تحطم الأرقام

    منحت ثنائية كينيونيس وخيمينيز الجماهير المكسيكية سببًا إضافيًا للتفاؤل بعيدًا عن الصلابة الدفاعية، وبالنظر إلى كينيونيس تحديدًا، الذي يقدم أداءً استثنائيًا وإذا استمر على هذا المنوال فقد يرشحه لجائزة الكرة الذهبية للبطولة، حيث سجل هدفه الثالث في أربع مباريات وصنع آخر، ووصل إلى أربع مساهمات تهديفية عادل بها رقم لويس هيرنانديز المسجل في عام 1998 كأكثر لاعب مكسيكي مساهمة في الأهداف بنسخة واحدة من المونديال.

    لاعب القادسية وهداف دوري روشن السعودي الذي خطف الأنظار بفضل أداءه الاستثنائي في هو المونديال، هو أيضًا ثاني لاعب مكسيكي يسجل هدفًا ويصنع آخر في مباراةٍ بالأدوار الإقصائية للمكسيك منذ مانويل نجريتي ضد بلغاريا عام 1986.

    من جانبه، حقق راؤول خيمينيز إنجازًا تاريخيًا خاصًا، فبهدفه في الدقيقة 31 أصبح ثاني هدافي المكسيك التاريخيين برصيد 47 هدفًا، متجوزًا جاريد بورجيتي ومقتربًا من الرقم القياسي لخافيير "تشيتشاريتو" هيرنانديز (52 هدفًا).

    الجدير بالذكر أن هذا هو الهدف الأول لخيمينيز في الأدوار الإقصائية للمونديال، وهو ما يفسر احتفاله الجنوني بحرارة أمام جماهير "أزتيكا".



  • حصن "أزتيكا" يصنع الفارق

    أثبتت ليلة الثلاثاء أن استضافة البطولة على الأراضي المكسيكية يمنح "إل تري" أفضلية لا تضاهى، فبفضل هذا الفوز، تكون المكسيك قد خسرت مرتين فقط في آخر 89 مباراة تنافسية على ملعب "أزتيكا"، وفازت في 70 منها، كما حافظت على سجلها خاليًا من الهزائم في 10 مباريات متتالية بكأس العالم خاضتها في العاصمة مكسيكو سيتي.

    على الجانب الآخر، واجهت الإكوادور صعوبات بالغة في التأقلم مع الأجواء الصاخبة والارتفاع عن سطح البحر، وانتهت مباراتها بكارثة بعد طرد المدافع بييرو هينكابي في الدقيقة 95 بسبب كلمات وجهها لسانتياجو خيمينيز، وهو واضعًا يده على فمه، في مشهد يجسد صرامة "فيفا" في تطبيق التعديلات الجديدة بقانون التحكيم.

    الآن، ومع انتظار مواجهة الأحد في نفس الملعب سواء أمام إنجلترا أو الكونغو، يطمح الجيل الحالي من المشجعين المكسيكيين في رؤية منتخبهم يذهب إلى أبعد من "المباراة الخامسة" ويحقق حلماً طال انتظاره بالوصول إلى المربع الذهبي.



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