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زهيرة عادل

بدأت باتهام المغرب وهولندا بـ"الدناءة" وانتهت بالنيل من كومان والحكم .. ردود فعل عبور كتيبة محمد وهبي لدور الـ16 بكأس العالم 2026

فقرات ومقالات
هولندا ضد المغرب
هولندا
المغرب
كأس العالم
رونالد كومان
محمد وهبي
ياسين بونو

كيف تفاعل الجمهور مع أحداث مواجهة المغرب وهولندا؟

ليلة عربية بامتياز دفعنا إليها المنتخب المغربي بفضل نجاحه في مجابهة نظيره الهولندي، ليؤكد أن أسود الأطلس أتوا لكأس العالم 2026 بعقلية الكبار نفسها والند لند التي أبهرت العالم في نسخة قطر 2022، دون أي تغيير وإن تغيرت بعض الأسماء، وعلى رأسها المدرب محمد وهبي خليفة وليد الركراكي.

أسود الأطلس عبروا فجر اليوم الثلاثاء – بتوقيت مكة المكرمة – إلى دور الـ16 من مونديال 2026 بالفوز أمام هولندا بنتيجة (3-2)، في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1).

كودي خاكبو تقدم للبرتقالي أولًا في الدقيقة 72، قبل أن يدرك المدافع عيسى ديوب التعادل لأسود الأطلس برأسية في الدقيقة 1+90.

وفي ركلات الترجيح، كان البطل الحارس المغربي ياسين بونو في الموعد بتصديه لركلة هولندا الأخيرة من أمام كريسينسيو سامرفيل، بينما تسابق لاعبو الفريقين على الإهدار، إذ أضاع نائل العيناوي وأشرف حكيمي ركلتين لأسود الأطلس، وأهدر جاستن كلويفرت، كونتين تيمبير وكريسينسيو سامرفيل من البرتقالي.

ومع قوة المباراة، تفاعل الجمهور مع أحداثها عبر منصة "إكس"، ما بين انتقادات، إشادات واتهامات، لكن ما اتفق عليه الجميع هو أن "المغرب استحق الفوز".

في السطور التالية دعونا نستعرض سويًا كيف كانت ردود فعل الجماهير سواء المغربية أو العربية بشكل عام وكذلك الهولندية على مدار الـ120 دقيقة، والتي حملت بعض العداء بين الجانبين في ظل الخلافات بين طرفي المباراة خارج الملعب..

(تنويه: التغريدات المحذوفة من الموضوع، تم حذفها من قِبل أصحابها بعد نشر هذه السطور)


  • الشوط الأول .. جُبن ودناءة هولندا

    المغرب خلق فرص كثيرة. هولندا تلعب بجبن ودناءة.


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  • انتقاد لطريقة لعب المغرب "غير رياضية ودنيئة"

    الكثير من الفرص لهولندا. المغرب يلعب، كما كان متوقعًا، بجبن ودناءة. ركل ودفع حيثما أمكنهم ذلك للتسبب في أكبر عدد ممكن من الإصابات. لعب غير رياضي بتاتاً ودنيء.


  • إشادة بالمنتخبين

    مستوى الجودة التقنية في هذه المباراة مذهل. جاء كلا الفريقين بخطة تكتيكية واضحة، وهما ينفذانها ببراعة على أرض الملعب.




  • أفضلية المغرب أمام منتخبات أوروبا

    في رأيي، يقدم منتخب المغرب أداءً أفضل أمام المنتخبات الأوروبية مقارنةً بأدائه أمام المنتخبات الأفريقية. وهذا سيصب في مصلحته أمام منتخب هولندا.



  • المغرب على غرار فرنسا والأرجنتين



  • مباراة ظالمة



  • نجاة لاعبي هولندا من كسر في العظام

    سعيد أننا تمكنا من الوصول إلى الاستراحة نوعًا ما حيّين ودون كسور في العظام. التجربة مع الحكم الأعمى حتى الآن ليست نجاحًا كبيرًا.



  • بعد الهدف الهولندي .. حسرة على كتيبة وهبي




  • أنانية لاعبي المغرب





  • هولندا سرقت المباراة



  • بعد التعادل المغربي ثم الفوز .. ليس هناك مثل المغرب



  • إشادة بمحمد وهبي مدرب المغرب



  • اختراع بونو



  • اتهام للحكم

    يمكننا قول كل شيء عن هذه المباراة بين هولندا والمغرب. لكن الخلاصة هي أن الحكم ببساطة لم يكن جيداً، المغرب لعب بشغف وحماس، وكان ينبغي على هولندا بكل بساطة أن تحسم المباراة في تلك التسعين دقيقة.



  • اتهام كومان

    هذه الخسارة يمكن تحميلها إلى حد كبير إلى رونالد كومان (مدرب هولندا). المغرب كان أقوى، لكن هولندا لعبت كرة قدم جبانة.



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