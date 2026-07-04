ذابت ثلوج كندا: تأهل تاريخي للمغرب رغم "مقالب" أشرف حكيمي .. وياسين بونو مظلوم بسبب نجم الأسود!

أحيانًا لا تكون الأفضل في الملعب، ولكن بتفاصيل دقيقة، تحسم كل شيء، هكذا كان منتخب المغرب الذي أحبط مفاجأة كندا، وتفوق عليه بنتيجة (3-0)، ليقطع تذكرة العبور إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

"منبت الأحرار .. مشرق الأنوار"، نشيد المغرب الذي أبى أن يكف الناس عن ترديده في محفل المونديال، لأسود الأطلس الذين عزموا على الإثبات بأن ما تحقق في مونديال 2022، ليس من قبيل الصدفة، كما قال أشرف حكيمي.

بثنائية عز الدين أوناحي، وهدف سفيان رحيمي، في الدقائق 50 و82 و90+9، وجه المنتخب المغربي، الضربة القاضية لكندا، رغم أنها قدمت أداءً يستحق الإشادة، إلا أن "خبرة" الأسود، حسمت بطاقة التأهل، ليضربوا موعدًا مع المتأهل من فرنسا وباراجواي، في ربع النهائي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة كندا والمغرب، في ثمن نهائي كأس العالم 2026..