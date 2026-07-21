نجما المغرب وفرنسا وثنائي مصر والأرجنتين .. 10 لاعبين فضحت لغة المال انخفاض مستواهم في كأس العالم 2026

يقولون "ما فات يمكن تعويضه"، لكن حين تجتمع أيام كأس العالم مع فترة انتقالات، فخسارة نجم هنا ربما لا يمكن تعويضها بسهولة.. قد يطيح أحد أحلامه أرضًا "ثمنًا لرعونته" أو دعنا نقول "ثمنًا لتشتيت تركيزه ما بين حاضره ومستقبله القريب".

وعلى مدار رحلة كأس العالم 2026 التي استمرت 39 يومًا، هناك نجوم فاجأوا الجماهير بمستواهم المتراجع، الذي انعكس على قيمتهم السوقية، فنحن هنا نتحدث بلغة المال بالتزامن مع الميركاتو الصيفي 2026.

في السطور التالية دعونا نستعرض سويًا عشرة لاعبين انخفضت قيمتهم السوقية ما بين قبل مونديال أمريكا الشمالية وبعده..

(ملحوظة: القيم السوقية في هذا التقرير معتمدة بالكامل على مؤشرات موقع Football Transfers بين شهري يونيو ويوليو)



