خذل الشارع المغربي .. عبدالصمد الزلزولي يستجيب للإسبان ويتورط في صراع سبتة السياسي

الصراع اشتد في الفترة الأخيرة بين المغرب وإسبانيا على مدينة سبتة، خاصةً مع عبور عشرات الآلاف من المهاجرين إلى المدينة بشكل غير نظامي خلال الفترة الماضية.

تلك المدينة تعتبرها المغرب أرضًا تابعة لها ومحتلة من إسبانيا، فيما ترى إسبانيا أنها جزءًا من أرضها ويحق لها فرض حكمها الذاتي عليها، ومن هنا يتصاعد الخلاف السياسي بين البلدين بين الحين والآخر.



