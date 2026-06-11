بعد كابوس إيران وحكم الصومال: "اللحية" تكتب لمدافع المغرب فصلًا جديدًا في أزمة تأشيرات أمريكا!

أزمات لا تنتهي، خاصة ملف "التأشيرة"، التي تعيق دخول أفراد إلى الولايات المتحدة، في ظل استعداد المنتخبات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ما بين بعثة إيران، والحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، برزت قضية على السطح، تتعلق بأزمة التأشيرات، ولعل أبرز الضحايا في هذا الملف، هو زكرياء الواحدي، مدافع المنتخب المغربي، الذي أثارت قضيته نقاشًا جدليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الكشف حول أسباب تعطيل سفره مع بعثة أسود الأطلس إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعدما تم إنزال الواحدي بشكل مفاجئ من الطائرة التي كانت تقل بعثة المغرب إلى أمريكا، ليتم البحث حول السبب وراء تلك الخطوة الغريبة.