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Brahim Diaz Morocco AFCON Real Madrid GFX 16:9Getty/GOAL
أحمد فرهود

من المغرب إلى مدريد.. عالج عيوبك أولًا يا براهيم دياز فـ"جوزيه مورينيو لن ينخدع بليسوتو الضعيف"!

فقرات ومقالات
براهيم دياز
المغرب
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
أردا جولر
ليسوتو ضد المغرب
ليسوتو
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

دياز قدّم مستوى جيد.. ولكن!

في عالم الساحرة المستديرة؛ هُناك الكثير من اللاعبين الذين يكون "كعبهم عالٍ" بالفعل، أمام أندية أو منتخبات بعينها دون غيرها.

بمعنى.. قد نجد لاعب ما غائب عن هز الشباك، أو يمر بمرحلة سيئة في مسيرته الكروية؛ ثم يواجه فريق اعتاد على التألُق ضده، فيعود للإبداع أمامه من جديد.

وربما النجم المغربي براهيم دياز، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، خير مثال على ذلك تمامًا؛ وتحديدًا في مواجهاته بقميص منتخب بلاده، ضد ليسوتو بالذات.

دياز البالغ من العمر 27 سنة، قدّم مستوى جيد للغاية؛ ليقود المغرب للفوز (2-0) ضد مستضيفه منتخب ليسوتو، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الأولى" بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ثنائية المغرب في شباك ليسوتو، مساء اليوم الثلاثاء؛ جاءت بواسطة دياز وزميله عز الدين أوناحي، في الدقيقتين 45 و82 تواليًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور براهيم دياز في مباراة المغرب وليسوتو..

  • Brahim Diaz MarrocosGetty Images

    براهيم دياز.. "المعذب الأول" لمنتخب ليسوتو

    يُعتبر النجم المغربي براهيم دياز، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد؛ هو "المعذب الأول" لمنتخب ليسوتو، في السنوات الأخيرة تحديدًا.

    نعم.. دياز سجل 5 أهداف لمنتخب بلاده المغرب، في 3 مواجهات ضد ليسوتو؛ آخرها في مباراة الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الأولى" بتصفيات كأس أمم إفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء.

    - وفيما يلي.. أهداف دياز ضد ليسوتو:

    * 9 سبتمبر 2024: هدف في فوز المغرب (1-0) ضد ليسوتو.. تصفيات كأس أمم إفريقيا.

    * 18 نوفمبر 2024: 3 أهداف في فوز المغرب (7-0) ضد ليسوتو.. تصفيات كأس أمم إفريقيا.

    * 29 سبتمبر 2026: هدف في فوز المغرب (2-0) ضد ليسوتو.. تصفيات كأس أمم إفريقيا.

    ونُلاحظ من ذلك؛ أن أهداف براهيم دياز كان لها تأثيرًا كبيرًا بالفعل، في منح المنتخب المغربي "العلامة كاملة" ضد ليسوتو.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    براهيم دياز.. تحرك مستمر ضد منتخب ليسوتو

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ لابد من التطرق إلى أداء النجم المغربي براهيم دياز بصفةٍ عامة، ضد منتخب ليسوتو الأول لكرة القدم.

    أساسًا.. منتخب المغرب فاز بـ"أقل مجهود"، ولم يقدّم مستوى كبير أو مبهر ضد ليسوتو؛ ولكن دياز كان جيدًا للغاية، للأسباب التالية:

    * أولًا: التحرك المستمر بين الجناح الأيمن والعمق.

    * ثانيًا: التمركز الجيد لاستقبال الكرة الثانية.

    * ثالثًا: مهارات رائعة في المساحات الضيقة.

    وتجلت النقطتان الأولى والثانية، في الهدف الذي سجله دياز ضد ليسوتو؛ وذلك في الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الأولى" بتصفيات كأس أمم إفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء.

    نعم.. دياز استقبل الكرة الثانية العائدة من دفاعات الخصم، بسبب تمركزه الرائع داخل منطقة الـ18، بعد أن تحرك من الجناح الأيمن إلى العمق؛ ليُسددها داخل الشباك، معلنًا عن تقدم منتخب المغرب (1-0) وقتها.

    ليس هذا فقط؛ بل أننا شاهدنا براهيم ياز يهرب من الرقابة الدفاعية في الشوط الثاني، بالتوجه إلى الجناح الأيسر في بعض اللقطات.

  • Jose MourinhoGetty Images

    براهيم دياز.. رسالة خاصة إلى جوزيه مورينيو

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يبدو أن النجم المغربي براهيم دياز أراد إيصال رسالة إلى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد؛ وذلك بتحركاته المستمرة ضد منتخب ليسوتو، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الأولى" بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

    رسالة دياز إلى مورينيو؛ هي أنه قادر على لعب نفس أدوار النجم التركي أردا جولر، في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    مورينيو يعتمد في الغالب على جولر، كـ"جناح أيمن" وهمي في صفوف الريال؛ بحيث يدخل إلى العمق لتقديم الزيادة العددية، وفتح المساحات إلى الظهير أو أحد نجوم الوسط.

    أي أن التشكيل الأساسي الغالب لمورينيو - حتى الآن -، في معظم مباريات الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ هو:

    * الجناح الأيمن: التركي أردا جولر.

    * الجناح الأيسر: البرازيلي فينيسيوس جونيور.

    * قلب الهجوم: الفرنسي كيليان مبابي.

    إلا أن المدير الفني البرتغالي "يناوب" في الجناح الأيمن بالذات؛ بإشراك دياز أحيانًا، أو الإيفواري يان ديوماندي في أوقاتٍ أخرى.

    ولذا.. دياز يرى أنه قد يكون لديّه مكانًا في "التشكيل الأساسي" للميرينجي، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ إذا أثبت لجوزيه مورينيو أنه يستطيع النجاح بأداء نفس أدوار جولر، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    براهيم دياز.. عيوب التهديف واللياقة البدنية واضحة

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى بعض العيوب؛ الذي يحتاج النجم المغربي براهيم دياز "معالجتها"، وهي تلك التي ظهرت ضد منتخب ليسوتو الأول لكرة القدم.

    أبرز عيوب دياز، التي ظهرت في مواجهة المغرب وليسوتو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الأولى" بتصفيات كأس أمم إفريقيا؛ هي:

    * أولًا: قلة الفاعلية أمام مرمى الخصم؛ رغم تسجيله هدفًا.

    * ثانيًا: التراجع البدني الواضح؛ مع مرور دقائق المباراة.

    وأساسًا.. دياز أصبح يهدر الكثير من الفرص، وهو ما أدى إلى "قلة فاعليته" أمام مرمى الخصوم؛ الأمر الذي ظهر مع العملاق الإسباني ريال مدريد تحديدًا، منذ الموسم الماضي وحتى الآن كالتالي:

    * موسم 2025-2026: هدفان في 42 مباراة.

    * موسم 2026-2027: لم يسجل في 4 مباريات.

    أما النقطة الثانية؛ فنحن لاحظنا معاناة دياز من إرهاق بدني بمرور الدقائق ضد ليسوتو، وذلك بعد تحركاته المستمرة فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وهُنا.. تم استبدال براهيم دياز في الدقيقة 69، من عمر مباراة المغرب وليسوتو؛ حيث دخل زميله سفيان رحيمي بدلًا منه، بل ونجح في صناعة الهدف الثاني الحاسم.

    ولا ننسى أن منتخب ليسوتو "الضعيف"، ليس بالفريق الذي سيقنع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، لكي يغيّر أفكاره أو خططه؛ لذا يجب على دياز أن يعالج أخطائه أولًا ويُحسن من فاعليته التهديفية ولياقته البدنية، لأن ما قدّمه في 69 دقيقة بمباراة الليلة لن يكون كافيًا.