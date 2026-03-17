مفاجأة كبرى .. المغرب بطل كأس إفريقيا 2025 بعد سحب اللقب من المنتخب السنغالي

المنتخبان المغربي والسنغالي تواجها على أرض الأول، في 18 من يناير الماضي، حيث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح أسود الأطلس، وهو ما اعترض عليه لاعبو السنغال، بل وصل بهم الحال للانسحاب من أرض الملعب، رافضين استكمال النهائي.

في تلك الأثناء، نجحت محاولات قائد أسود التيرانجا ساديو ماني، في إقناع زملائه بالعودة لأرض الملعب، لاستكمال النهائي، تحت شعار "إن خسرنا فلنخسر كالرجال".

لكن لحسن حظ رفاق ماني، أهدر براهيم دياز؛ لاعب المغرب، ضربة الجزاء بغرابة شديدة، بعدما قرر تنفيذها على طريقة "بانينكا".

فيما حسم المنتخب السنغالي المباراة لصالحه محرزًا هدف الفوز في الدقيقة 94 عن طريق بابي جاي.