المعركة الثانية | رونالدو عثر على "الشفرة السحرية" ضد أوزبكستان و"الركلة الضائعة" لا تكفي لإسقاط ميسي!

عدنا إليكم من جديد بمعارك كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والحديث هنا ليس عن المنافسات المحلية لهما في السعودية أو الولايات المتحدة، بل بطولة كأس العالم 2026.

بعد الموسم المبهر الذي قدمه رونالدو مع النصر، وحصوله على لقب دوري روشن وسط منافسة شرسة مع الهلال، يذهب صاحب الـ41 سنة إلى المسابقة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لاختبار نفسه مرة أخرى في المونديال، نحو تحقيق حلم الفوز بأول لقب في تاريخه.

وأما ميسي، فيدخل وهو يشعر بالكثير من الأريحية، موسم جيد مع إنتر ميامي حصل خلاله على الدوري الأمريكي، ويلعب النسخة الحالية من المونديال دون الكثير من الضغوط، بعدما اعتلى منصة التتويج في قطر 2022.

والآن، مع ظهورهما مرة أخرى في هذا الحدث، دعونا نستعرض ما يقدمه الثنائي في كأس العالم، واليوم موعدنا مع معركة جديدة بينهما، بعد مشاركتهما في الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة!