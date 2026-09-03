"المطاعم وشيء أحببته في ليفربول وفيورنتينا" .. محمد صلاح يكشف عن أسباب انجذابه لعرض طرابزون سبور ويقطع وعدًا لجماهيره

كشف النجم المصري محمد صلاح عن تفاصيل مثيرة تتعلق بقراره المفاجئ بالانتقال إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مشيراً إلى أن شغفه بالمدن التي تتنفس كرة القدم كان المحرك الأساسي وراء هذه الخطوة.

وأوضح صلاح في تصريحاته الرسمية أنه بمجرد سماعه عن عرض النادي التركي، بدأ على الفور في استكشاف المدينة بطريقته الخاصة، حيث قال ضاحكًا: "بحثت عن المطاعم وأجمل الأماكن في المدينة".

وأضاف: "لعبت لأندية مثل ليفربول وفيورنتينا، حيث تمتلك كرة القدم ثقافة قوية هناك، وأعلم أن التواجد في مدينة يكرس سكانها أنفسهم بشغف لكرة القدم يختلف تمامًا عن التواجد في العاصمة أو أي مكان آخر".

ولم يتوقف اهتمام صلاح عند الجانب الرياضي فحسب، بل امتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية التي تضمن له الاستمتاع بتجربته الجديدة في تركيا، حيث أكد محمد صلاح أنه بدأ فور وصوله في البحث عن أفضل الأماكن والمطاعم الممكنة لتناول الطعام، معتبراً أن هذا البحث كان أول رد فعل عفوي منه فور علمه باهتمام النادي بضمه.