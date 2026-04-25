المصائب تتوالى على ريال مدريد .. الكشف عن طبيعة إصابة مبابي

مبابي لم يكمل اللقاء ضد بيتيس الذي انتهى بالتعادل

  مخاوف بشأن إصابة لاعب الفريق الرئيسي في أوتار الركبة

    انتهت المباراة التي شكلت علامة فارقة لمبابي، وهي مشاركته رقم 100 مع ريال مدريد، بخيبة أمل، حيث لم يستمر الفرنسي سوى 81 دقيقة قبل أن يشير إلى مقاعد البدلاء.

    وبعد أن طلب استبداله بسبب مشاكل بدنية، تجاوز مقاعد البدلاء وتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس ليحل محله جونزالو جارسيا. تشير التقييمات الأولية إلى أن المهاجم يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، وهي إصابة طغت على المباراة التي استقبل فيها ريال مدريد هدف التعادل في الدقيقة 94 من هيكتور بيليرين.

    أربيلوا لا يزال حذراً

    ويزيد غياب مبابي من الضغوط المتزايدة على المدرب ألفارو أربيلوا، الذي يتأخر فريقه الآن بثماني نقاط عن برشلونة المتصدر للدوري الإسباني. وقد عززت التقارير الطبية الواردة من مصادر في ESPN الشكوك حول إصابته بمشكلة عضلية، مما يشير إلى احتمال الحاجة إلى فترة نقاهة.

    وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية حول حالة المهاجم والانزعاج الذي دفع إلى استبداله، قال أربيلوا: "ليس لدي أي فكرة [عن ما يعانيه مبابي]. لقد شعر ببعض الانزعاج. سنرى كيف ستتطور حالته خلال الأيام القليلة المقبلة".

  • تتزايد الآثار المترتبة على كأس العالم

    أثارت أنباء الإصابة قلقاً مماثلاً داخل معسكر المنتخب الفرنسي، في الوقت الذي يضع فيه الفريق اللمسات الأخيرة على استعداداته لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

    وباعتباره النقطة المحورية في فريق يسعى للوصول إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي، فإن لياقة مبابي البدنية تكتسب أهمية قصوى قبل المباراة الافتتاحية للبطولة ضد السنغال في 16 يونيو. وعلى الرغم من بلوغه عتبة 100 مباراة مع "البلانكوس".

    اختبارات حاسمة في كاتالونيا

    يتعين على ريال مدريد الآن السفر لمواجهة إسبانيول في 3 مايو، حيث سيضطر على الأرجح إلى إعادة تنظيم خط هجومه بدون هدافه الأول. وتعد هذه المباراة مقدمة لرحلة حاسمة لمواجهة برشلونة، وهي مباراة قد تنهي رياضياً حظوظ ريال مدريد في الدفاع عن اللقب إذا فشل في تحقيق الفوز.

    ونظراً لفترة التعافي المعتادة لإصابات أوتار الركبة، يتعرض الجهاز الطبي لضغوط لضمان جاهزية مبابي لسلسلة من المباريات التي ستحدد ما إذا كان النادي سيختتم الموسم دون أي لقب.

