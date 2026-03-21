تحدث إيرني ستيوارت، المدير الرياضي لنادي PSV واللاعب السابق في منتخب الولايات المتحدة، عن الصفقة يوم السبت، قائلاً إن الأمر كان يتوقف فعلياً على تلك التفصيلة الأخيرة.

وقال ستيوارت: "في النهاية، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الوقت الذي سيتم فيه نقل المسؤولية عن اللاعب". "كنا قد دخلنا بالفعل في مفاوضات مع فولهام خلال فترة التوقف الشتوي، عندما تقدموا بعرضهم قبل إغلاق فترة الانتقالات مباشرة. في ذلك الوقت، لم نعد قادرين على جلب بديل، لذا لم تتم الصفقة. لكن بعد أسبوع، استأنفنا المفاوضات، وبدأت العملية من جديد.

"كانت مسألة المسؤولية عن اللاعب تفصيلاً مهمًا للغاية طوال الوقت. لقد اقتربنا قليلاً من التوصل إلى اتفاق بشأنها، لكن في النهاية، كان الفارق بيننا لا يزال كبيرًا".

وأضاف: "كان ريكاردو يرغب بشدة في هذه الخطوة. إنها في الأساس حالة محبطة لريكاردو. بالطبع، نحن سعداء بالاحتفاظ بمهاجم جيد في النادي... سيتعين على [مدير PSV] بيتر [بوس] مناقشة هذا الأمر معه، لكن معرفتي بريكاردو، لن يؤثر ذلك عليه. فهو لا يحمل أي ضغينة تجاه PSV."

كما ترك ستيوارت الباب مفتوحاً أمام إمكانية إبرام الصفقة، قائلاً إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات في المستقبل.

وقال: "هذا شيء لا يجب أن تفعله أبدًا. إذا كان بإمكان اللاعب القيام بخطوة جيدة وكانت هذه الخطوة جيدة للنادي أيضًا، فسنمضي قدمًا فيها."